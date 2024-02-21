Konya Çumra Taşağıl Mahallesine Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Kazandırıyor - Son Dakika
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Politika

Konya Çumra Taşağıl Mahallesine Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Kazandırıyor

Konya Çumra Taşağıl Mahallesine Yeni Kanalizasyon Şebeke Hattı Kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesine yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyor. Proje kapsamında çapları 200 ve 300 milimetre olan koruge borular kullanılıyor.

21.02.2024 14:28  Güncelleme: 14:32
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, "2023 Yılı 2. Kısım Muhtelif (Çumra-Taşağıl) İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi" kapsamında Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesine yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında çapları 200 ve 300 milimetre olan koruge boruların kullanıldığı yeni kanalizasyon şebeke yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Altyapı yatırımlarımızla ilçelerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Çumra Taşağıl Mahallemize 19.5 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyoruz. Hayata geçirilecek projemizde 16.5 kilometrelik bölüm ana hat olarak, 3 kilometrelik kısmı ise abone hattı olarak planlandı. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Taşağıl Mahallesinde atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirecek ve bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde atık suyun etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve yaşam alanlarının kalitesini artırmak amacıyla yapılacak kanalizasyon şebekesi, Taşağıl Mahallesinde muhtelif sokaklara entegre edilecek. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlayacak proje çerçevesinde oluşturulacak kanalizasyon şebeke hattında çevre dostu malzemeler kullanılacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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