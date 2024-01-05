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Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında yüksek standartlarda toplu taşıma hizmeti sağladı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında yüksek standartlarda toplu taşıma hizmeti sağladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında öz kaynaklarla bünyesine kattığı yeni otobüslerle ve taşıdığı yolcu sayısıyla şehir içi ulaşımda Konyalılara yüksek standartlarda hizmet verdi. 2023 yılında 102,4 milyon yolcu taşınırken, Konya'da Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşım hizmeti sağlandı. Başkan Altay, toplu taşımanın önemine vurgu yaparak, 2024 yılında da kaliteli ve güvenilir hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında yüksek standartlarda toplu taşıma hizmeti sağladı
05.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:47
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında öz kaynaklarla bünyesine kattığı yeni otobüslerle ve taşıdığı yolcu sayısıyla şehir içi ulaşımda Konyalılara yüksek standartlarda hizmet verdi. Türkiye'nin en ucuz toplum ulaşım hizmetinin sağlandığı Konya'da 2023 yılında 102,4 milyon yolcu taşındı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 42 bin kilometrekareyle Türkiye'nin en büyük coğrafyasında ve nüfus olarak 6'ncı büyük şehrinde verdikleri toplu taşıma hizmetlerinin en yüksek standartlarda olması için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle önemli ve büyük bir şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmenin öncelik verdikleri konuların başında geldiğini belirten Başkan Altay, "2023 yılının başlarında; öz kaynaklarımızdan temin ettiğimiz 127 yeni otobüsü hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu 127 yeni otobüsümüze; 50 yeni doğalgazlı ve hibrit otobüs daha ekleme kararı almıştık. Takip eden süreçte 45 yeni doğalgazlı ve hibrit otobüsün yanında 3 tane daha yarı seyahat otobüsünü ulaşım filomuza dahil ettik. Kalan 5 otobüsümüzle ilgili de işlemlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşım hizmeti Konya'da sağlanıyor"

Şehir içi ulaşımda çok yüksek standartlarda hizmet sağlamaya devam ettiklerini aktaran Başkan Altay, "Geçtiğimiz yıl yeni otobüslerle güçlenen toplu ulaşım filomuzla 32 milyon 142 bin 680 kilometre mesafe kat ederek 889 bin 16 sefer gerçekleştirdik. Otobüslerimiz bu mesafeyi kat ederken 71 milyon 329 bin 828 yolcu taşıdı. Tramvaylarımız ise 92 bin 610 sefer yaparak 31 milyon 85 bin 377 yolcu sayısına ulaştı. Özetle; otobüs ve tramvaylarımızla son bir yılda toplamda 102 milyon 415 bin 205 yolcu taşıyarak ülkemiz nüfusundan daha fazla vatandaşımıza toplu taşıma hizmet verdik. Bir taraftan da hemşehrilerimize bu hizmeti verirken Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağladık. Coğrafyanın büyüklüğüne rağmen bu konuda kararlılığımıza devam edeceğiz. Ayrıca 2024 yılıyla birlikte 240 lira olan öğrenci aylık abonman fiyatlarını 20 lira aşağı çekerek öğrencilerimizin bütçesine ekstra katkı sağlamış olduk" diye konuştu.

Başkan Altay, toplu ulaşımın şehir yaşamının önemli bir unsuru ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran bir hizmet olduğunu belirterek, "2023 yılında otobüs ve tramvay seferlerinde 102 milyondan fazla yolcu taşımak belediyemizin bu alandaki etkin yönetimi ve planlaması sonucunda gerçekleştirildi. Şehir içi ulaşımda kaliteli ve güvenilir hizmetlerimizi sürdürmek ve Konyalı hemşehrilerimizin toplu taşımada memnuniyetini daha da artırmak için 2024 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
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