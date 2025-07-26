Konya'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Konya'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya\'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi
26.07.2025 14:33  Güncelleme: 14:40
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Konya'da düzenlenen 'AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'na 114 belediye başkanı ve 13 il başkanı katıldı. Toplantıda, istişare, eğitim ve Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgulandı.

Konya'da "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı" düzenlendi.

Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde 114 belediye başkanı 13 AK Parti İl Başkanı ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Bu toplantının bizim açımızdan üç tane önemli amacı var. Bunlardan birincisi istişaredir. Doğru karar alabilmek için aldığınız kararların maliyetini en aza indirebilmek için, ortak aklın ürününü hülasasını alabilmek için, bence her şeyden de önemlisi nefsinizi bu işin dışında tutabilmek için, nefsinizle vicdanınızla aranızda koyacağınız önemli insanlarla istişare etmenin ve bu istişare neticesinde yola koyulmanın çok ama çok büyük faydalarının olduğunu bizzat yaşayarak bir kardeşiniz olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Bu açıdan bu toplantılarda hep istişare diyoruz ama yani istişarenin temelinde bilgiye en ucuz bilgiye sahip olabilmek, en değerli bilgiye en kısa zamanda sahip olabilmek ve onu hizmete dönüştürebilmenin en pratik yolu olduğunu düşündüğümüz böylesine önemli bir toplantıdayız" dedi.

"Bu toplantıların 2028 vizyonumuzu pekiştirmenin önemli bir aşaması olduğunu düşünüyoruz"

Bir araya gelmenin kardeşlik hukukunun korunması, kardeşlik hukukunun derinleşmesi ve arada bir ünsiyetin oluşması açısından da bu toplantıların son derece önemli olduğunu ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Toplantılarımızda hedeflediğimiz ikinci bir husus eğitim ve bu vesileyle de farkındalık oluşturmaktır. Her ne iş yaparsak yapalım her ne işle uğraşırsak uğraşalım doğduktan ölüme kadar şüphesiz bizi eğitimden ayırmayacak. Şehirler gibi önemli konularda karar verebilecek, şehirlerin geleceği ile ilgili en önemli kararların verildiği bir yerdeysek bence bu süreç içerisinde vazgeçemeyeceğimiz en önemli konulardan bir tanesi de sürekli eğitimle iç içe olmaktır. İşte bugün özellikle değerli katılımcıların, arkadaşlarımızın genel merkezden MKYK üyemizin ve genel başkan yardımcılarımızın sunacağı bu eğitim programlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü bir husus Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için, adım adım ilerlemek için, bu toplantıların 2028 vizyonumuzu pekiştirmenin önemli bir aşaması olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti 23 yıldır yerel yönetimlerde eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'de adeta bir destan yazıyor"

Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, "AK Parti 23 yıldır yerel yönetimlerde eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'de adeta bir destan yazıyor. Hiç şüphesiz bu destan sadece yollar, köprüler, hastaneler ya da okulların sınırlı değil. Bu destan, milletin gönlüne dokunan, şehirlerimizin çevresini değiştiren, insanımızın hayatını kolaylaştıran bir hizmet yolculuğudur" şeklinde konuştu.

"Güçlü ve büyük Türkiye muştusunun en güçlü destekçilerinden biri Konya'dır"

Konya'nın, tüm değerleriyle hem ülkemizin hem de dünyanın gıpta ile baktığı şehirlerden biri olduğunu söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Cumhurbaşkanımızın vizyon olarak çizdiği güçlü ve büyük Türkiye muştusunun en güçlü destekçilerinden biri Konya'dır. Bugün gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantımız, AK Parti'nin hem siyasi tecrübesinin hem de belediyecilik vizyonunun yeniden tahkim edilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bizler milletimizin gönlünde yer etmiş ak kadrolar olarak; belediyeciliği salt bir yerel yönetim görevi değil, aynı zamanda AK Parti'nin siyasi davasının güçlü bir parçası olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun yereldeki taşıyıcıları bizleriz. Bu doğrultuda Türkiye'nin her köşesini ve her şehrini AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti çizgisinde geleceğe taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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