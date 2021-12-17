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Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı

17.12.2021 11:24
Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari, sanayi ve akademik ortaklığı geliştirmek amacıyla Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari, sanayi ve akademik ortaklığı geliştirmek amacıyla Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi ve MÜSİAD Konya Şubesi ortaklığıyla Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

"Yapılan protokolle Konya'mız ve Hindistan arasında bir köprü vazifesi görür"

Konya'nın Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden Uzbaş, "Konya; nüfusu, en büyük yüz ölçüme sahip olması, sanayisi ve kültürüyle Türkiye için çok önemli bir değer. Hindistan da dünya için çok önemli bir değer. Sanayisiyle, kültürüyle Türkiye'de bizlerin merak ettiği bir değer. Hepimizin ilgisini çeken bir ülke. İnşallah bugünkü yapılan protokolle Konya'mız ve Hindistan arasında bir köprü vazifesi görür" diye konuştu.

"Üniversitemiz çok ciddi katkılar yapacak inşallah"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, protokolün akademik ayağını üniversite olarak kendilerinin oluşturduğunu belirterek, "Üniversitemiz çok ciddi katkılar yapacak inşallah. Köklü bir üniversiteyiz. Turizmden tıp sahasına, mühendislikten veteriner hekimlik, ziraate, her türlü imkanlara sahip, altyapısı güçlü bir üniversiteyiz. Üniversitemizin bu noktada protokole akademik olarak ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu protokol iki ülke arasındaki her türlü bağın güçlenmesine katkı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye - Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Sönmez, "Turizmden ticarete, yatırımından birçok alanda akademik çalışmalara kadar birçok çalışmayı yapıyorduk ama bunun aslında bir disipline edilmesi gerekiyordu. Bugün çok güçlü bir şehrin belediye başkanlığında, çok güçlü bir üniversitenin rektörlüğünde, yine çok güçlü bir sivil toplum kurumu MÜSİAD Konya'nın partnerliğiyle ve Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak bu ortak çalışmayı bir arada yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bunların karşılığını kat kat alacağımıza inanıyorum" dedi.

Hindistan Ticaret Meclisi Genel Müdür Yrd. Sandip Das ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı'nın da yer aldığı programda taraflar arasında Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulmasına ilişkin protokolün imzaları atıldı. 2 yıl süreyle geçerli olması planlanan protokol ile şehirlerarasında ticari, sanayi, tanıtım, turizm, eğitim gibi alanlarda ortak çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. - KONYA

Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı
Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı
Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Türkiye, Konya, India, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Hindistan Araştırmaları Merkezi kurulması işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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