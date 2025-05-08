Konya\'da Yeni Mahalle Kurulmasına Karar Verildi

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde yeni bir mahalle kurulmasına karar verildi. Mahallenin ismi belediye meclisince belirlenirken, oy birliği ile alınan meclis kararı valilik onayına sunuldu.

İlçe geneli nüfusu 80 bine dayanan Beyşehir'de yeni bir mahalle kurulması fikri geçtiğimiz haftalarda Beyşehir Belediyesi Meclisi'nin gündemine geldi. Beyşehir'de yeni bir mahalle kurulması ve mahalle ismi ve sınırlarının belirlenmesine yönelik teklifin ele alındığı meclis toplantısında alınan karar kamuoyu ile de paylaşıldı. Buna göre konuya ilişkin alınan kararın havale edildiği plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunda yürütülen incelemenin ardından şehir sınırları içerisinde yeni bir mahalle kurulmasına karar verildiği belirtildi. Meclis tarafından komisyon raporları doğrultusunda yeni kurulması kararlaştırılan mahallenin sınırlarının da tespit edildiği duyuruldu. Beytepe Mahallesi'nin güneyinde kurulması kararı verilen yeni mahalleye Ali Akkanat Mahallesi ismi verilirken, kararın onanmak üzere Konya Valiliğine gönderildiği kaydedildi. - KONYA