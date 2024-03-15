Konya'ya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Konya'ya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor

Konya\'ya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya'ya kazandırılacak Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.

15.03.2024 14:36  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya'ya kazandırılacak Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Torna, Kaynak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ve esnaflarla birlikte yeni sanayi sitesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'yi taşıyacakları alanda inşaatların 4 etapta hızlı şekilde sürüdüğünü ifade ederek, "Şu anda en öndeki etaptayız. Burada artık son asfalt serim çalışmaları devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bitirerek esnafımızın buraya taşınmasını planlıyoruz. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin o kötü görüntüsü ve trafiğe verdiği rahatsızlıktan Konya'yı kurtarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Arsası Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen, TOKİ tarafından inşaatı yapılan dönüşümün 2 bin 690 dükkan ve 134 iş yerinden oluştuğunu kaydeden Başkan Altay, "Tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiş olduk. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin yeni yerine taşınmasıyla Konya'nın hayallerinden birisi daha gerçekleşmiş oluyor. Bugün esnafımızla bir inceleme toplantısı yaptık. Daha sonra kalabalık bir grupla gelerek inşaatımızın son aşamasını esnafımızla paylaşmayı istiyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'ye teşekkür ediyoruz. Konya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

KONESOB Başkanı Karabacak'tan Başkan Altay'a teşekkür

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da inşaatın sona doğru geldiğini ifade ederek, "İnşallah en yakın sürede Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'mizi taşımış olacağız. Böyle bir imkanı esnafımıza sunmuş olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza esnaf ve sanatkarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Burada Allah'ın izniyle nice ustalar yetişecek ve Konya'mıza hizmet edecek" diye konuştu.

Torna, Kaynak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ise, "Konya'ya yakışan, esnaf ve sanatkara yakışan bir sanayi sitemiz olacak. Konya'mıza, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki incelemenin ardından AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile beraber Aslım Caddesi'nde faaliyet yürüten esnafları da ziyarette ederek hayırlı işler diledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya'ya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya Havalimanı Genişletme Projesi Bu Yıl Tamamlanacak
    14:55 Antalya Havalimanı Genişletme Projesi Bu Yıl Tamamlanacak

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Genişletme Projesi'nin 800 milyon eurodan fazla bir yatırım kapasitesiyle bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, Antalya Havalimanı içinde yapılan caminin açılışı da Bakan Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

  • Kamu Emekçileri, Giyim Yardımının Gasp Edilmesini Protesto Etti
    14:55 Kamu Emekçileri, Giyim Yardımının Gasp Edilmesini Protesto Etti

    Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM SEN), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi işçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın giyim yardımı yapılmamasını protesto etti. Sendika temsilcileri, gasp edilen haklarını geri istediklerini ve emekçilerin cebinden el çekilmesini talep etti.

  • Hakan Tütüncü, Serik'te Seçim Çalışmalarını Sürdürdü
    14:55 Hakan Tütüncü, Serik'te Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Serik ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Tütüncü, STK başkanları ve turizm esnafıyla bir araya geldi, iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulundu.

  • Iğdırlı Ahmet Işık, Emekli Maaşını Gazze'ye Bağışladı
    14:52 Iğdırlı Ahmet Işık, Emekli Maaşını Gazze'ye Bağışladı

    7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucunda yaşanan insanlık dramına duyarsız kalamayan Iğdırlı Ahmet Işık, aldığı emekli maaşını Gazze'ye bağışladı. Işık, Filistinlilere destek olmak amacıyla 14 bin lirayı Iğdır Valiliği aracılığıyla Gazze'ye gönderdi.

  • Tarım ve Orman Bakanı Sındırgı'da Baraj Yapımına Başladı
    14:47 Tarım ve Orman Bakanı Sındırgı'da Baraj Yapımına Başladı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi. Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek baraj projesi hakkında bilgi verdi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Bursa'da Spor Yatırımlarını Müjdeledi
    14:45 Gençlik ve Spor Bakanı Bursa'da Spor Yatırımlarını Müjdeledi

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bursa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kestel'de spor yatırımları ve gençlik merkezi açılışını müjdeledi. Bakan Bak, Türkiye'de yaşanan spor devrimine vurgu yaparak, Kestel'in de spor yatırımlarından hak ettiği payı alacağını belirtti.

  • Seyhan Belediyesi Kadrolu İşçilere Yüksek Ücret Verme Kararı Aldı
    14:43 Seyhan Belediyesi Kadrolu İşçilere Yüksek Ücret Verme Kararı Aldı

    Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçilere 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını açıkladı. Akay, emeğin değerini en üstte tutacaklarını belirtti.

  • Hizmet-İş Sendikası, İETT şoförünün saldırıya uğramasını protesto etti
    14:37 Hizmet-İş Sendikası, İETT şoförünün saldırıya uğramasını protesto etti

    Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Sendika başkanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti. Şoförün tedavisi devam ederken, sendika yetkilileri İETT ile görüşmelerini sürdüreceklerini ifade etti.

  • İYİ Parti Ordu Teşkilatı'ndan istifa
    14:36 İYİ Parti Ordu Teşkilatı'ndan istifa

    İYİ Parti Ordu Teşkilatı'nda bir grup partili, Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etti.

  • DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Biz Halkın Yanındayız
    14:33 DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Biz Halkın Yanındayız

    DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars İl Başkanlığı'nın düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada, halkın yanında olduklarını ve mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Koçyiğit, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki göstererek, kendini bilmeyen insanlara cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tek bir çocuğun aç yatmaması, tek bir dilin yok olmaması ve tek bir inancın yok olmaması için kelle koltukta mücadele ettiklerini vurguladı.

  • AK Parti Milletvekilleri Aziziye'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
    14:32 AK Parti Milletvekilleri Aziziye'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

    31 Mart tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesi siyasi partilerin çalışmalar devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ile Maliye Eski Bakan Yardımcılarından ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Cengiz Yavilioğlu Aziziye İlçesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.


13:48 Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor Aç gözlü servis şoförü yüzünden 12 yaşındaki çocuk okula gidemiyor
13:29 Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti Vatandaş kuyumculara akın etti, 400 kilo altın yetmeyince Darphane çift vardiyaya geçti
10:59 Çanakkale’de mülteci botu battı 5’i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de mülteci botu battı! 5'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti
10:21 Firari sürücünün doktor babası adliyede Firari sürücünün doktor babası adliyede
14:51 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
13:15 Akraba değil akrep Önce plakayı söktü, sonra ezdi Akraba değil akrep! Önce plakayı söktü, sonra ezdi
12:53 Bakan Şimşek duyurdu Türkiye, tarihinin en yüksek tutarlı euro ihracını gerçekleştirdi Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye, tarihinin en yüksek tutarlı euro ihracını gerçekleştirdi
12:49 Ali Erbaş’ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı Ali Erbaş'ın kızı, arabasının anahtarına şiir yazdı
12:08 Sancaktepe’nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart’ta açılıyor Sancaktepe'nin çehresini değiştirecek Aydos Millet Bahçesi 17 Mart'ta açılıyor
11:55 Galatasaray’ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede Galatasaray'ın şikayeti sonrası dikkat çeken kare! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adliyede
10:42 Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi
10:35 “Karım çocuk istemeyince“ diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş’ı şaşkına çevirdi "Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 14:58:02. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'ya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement