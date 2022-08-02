Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor - Son Dakika
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Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor

02.08.2022 12:52
Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 10 okula halı saha kazandırdı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 10 okula halı saha kazandırdı. Bu sene ise ilçeye yeni halı sahalar kazandırmak için kolları sıvadı.

İlçe gençliğine verdiği eğitim, spor destekleri ve yatırımları ile göz dolduran Meram Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına ilçe genelindeki 5 noktaya daha yeni halı saha kazandırırken bir tane halı sahayı da baştan sona yeniliyor. Alparslan Mahallesi'nde Fen Lisesi'ne, Çarıklar Mahallesi'nde Fatih İlköğretim Okulu'na ve Kavak Mahallesi'nde Kavak İlköğretim Okulu'na, Hatunsaray Mahallesi'nde Hatunsaray İlköğretim Okulu'na ve Yeşiltekke Mahallesi'ne kazandırılacak yeni halı sahaların yanında Aşkan Mahallesi Meram Yeniyol üzerinde bulunan halı saha da baştan sona yenilenecek. Halı sahaların önümüzdeki eğitim öğretim yılı başlarında hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Meram Belediyesi daha önce, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turan Bilge Ortaokulu, Ali Yaman Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'na halı saha kazandırmıştı.

"Daha sağlıklı bir nesil için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz"

Çocukların ve gençlerin hem eğitim aldıkları okullarda hem de mahallelerinde çok daha uygun şartlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla halı sahaların yapımına başladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporu gençlerin bir hayat tarzı haline getirmeleri ve hayatlarının her anlarına yerleşebilmesi adına daha önce de pek çok projeye imza attıklarını ifade ederek, "Yeni nesilin daha nitelikli bir eğitim almaları ve sağlıklı birer birey olarak yetişebilmeleri adına atılan her adımı önemsiyor ve destekliyoruz. Onların, bir taraftan akademik başarılarını artırmak için çalışırken diğer taraftan da sosyal, kültürel, sanatsal ve spor alanında da destekliyor, yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Onların, çok daha konforlu ve rahat spor yapabilmeleri adına daha önce ilçemizde 10 halı sahamızı faaliyete geçirmiştik şimdi bunlara 6 halı saha daha ekliyoruz. Meramımıza ve Meram gençliğine hayırlı olsun. Güzel ve sağlıklı günlerde kullansınlar inşallah" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor - Son Dakika

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