Konyaaltı\'nın Proje Hamlesi: 8 Ayda 8 Proje

Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve geldiği günden bu yana geçen 8 ayda 8 projeyi hayata geçirdi. Seçim sürecinde sözünü verdiği 40 projeden 8'inin yapımına 8 ay gibi kısa bir sürede başlayan Başkan Kotan, 2025 yılı içerisinde 10 projeyi daha hayata geçirme hedefleri olduğunu söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, İller Bankası ödeneklerinde yaşanan kesintilere ve ekonomik zorluklara rağmen, ilçe sakinlerinin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Başkan Kotan'ın, yerel seçim sürecinde hazırladığı proje kitapçığında yer alan 40 projeden 8'inin yapımına başlayan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, bu projelerden bazılarında sona yaklaşırken, ekserisini de tamamlayarak Konyaaltı sakinlerinin hizmetine sundu.

Çocuklar için güvenli parklar

Yapımına başlanan projelerin en önemlilerinden çocuk parklarına güvenlik kamerası projesi konusunda adımlar atıldı. Büyük parklarda güvenlik kamera sistemleri aktif hale getirilmeye başlandı. Hem çocuk hem de yetişkinler açısından güvenli bir ortam oluştururken, ilçe sınırları içerisinde yer alan büyük parklarda ise belediyeye bağlı zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin rutin kontrollerinin artması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Karanlık park kalmayacak"

Yapımına başlanan ve ilçe genelinde 13 parkta hayata geçen bir diğer proje ise karanlık parkların aydınlatılması projesi. Bu proje ile de, gece saatlerinde yeterli ışığa sahip olmayan parklara aydınlatma lambaları takılarak, her noktasının aydınlık olması sağlandı. 2025 yılı içerisinde ilçe sınırlarında yer alan parkların aydınlatma projesinin sürdürüleceği bildirildi.

Muhtarlar meclisi toplandı

Başkan Kotan'ın "Konyaaltı'nı birlikte yöneteceğiz" diyerek katılımcı belediyecilik konusunda hayata geçirdiği bir diğer proje ise Muhtarlar Meclisi Projesi. İlçe sınırları içerisinde yer alan 39 mahalle muhtarının katıldığı ve mahalleler ile mahalle sakinlerinin sorunlarının anlatıldığı meclis, 12 Aralık 2024 tarihinde Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla düzenlenen meclis, Mahalle muhtarları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Emekli kahveleri daha nitelikli

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın, emekli kahveleri ile ilgili hazırladığı projeler de ilk 8 ay içerisinde hayata geçirilen projeler arasında. Emekli vatandaşlar için halk sağlığı buluşmalarına öncelik veren belediye ekipleri, buralarda fizyoterapi egzersizleri, kanser bilgilendirmeleri ve tansiyon ölçme programları yapmanın yanı sıra, karton bardakla yapılan ücretsiz çay ikramlarını cam bardakla yapmaya başladı.

Tarımsal üretim destekleniyor

Başkan Kotan'ın tarımsal üretimle ilgili projeleri de bir bir hayata geçiriliyor. Tarımsal üretime katkı sağlamak ve kırsal bölgelerde yetişen ürünlerin tanıtımını sağlamak için etkinlikler düzenlendi. Çandır fasulyesi için coğrafi işaret çalışmalarına başlanırken, Doyran bölgesinde de Doyran patlıcanının tanınırlığı ve bilinirliğini artırma çalışmalarına hız verildi.

Spor projeleri

Konyaaltı'nda her yaştan vatandaşın sporla buluşması için hazırlanan bir diğer projede ise, 5 branşta 511 çocuk sporla tanışırken, 9 branşta ise 1020 yetişkin Konyaaltılı spor okullarında eğitim gördü. Ayrıca, 13 mahallenin 13 farklı noktasında sabah sporu etkinlikleri düzenlenirken, 'Sporun Başkenti Konyaaltı' sloganıyla kış dönemi kurslarının da devam edeceği bildirildi.

8 ayda 40 yabancı dil sınıfı

Dünya kenti vizyonuyla hayata geçen bir diğer proje ise, yabancı dil eğitimleri oldu. Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi bünyesinde 8 ayda açılan 40 yabancı dil sınıfında çeşitli dillerde eğitim programları hazırlayan Konyaaltı Belediyesi, vatandaştan gelen talepler doğrultusunda eğitimlerine devam ediyor.

Festivaller kenti Konyaaltı

Konyaaltı'nın kırsal bölgelerinde yetişen ürünlerin tanıtımı ve bölge esnafının kalkınması için düzenlenen festival projeleri de Başkan Kotan'ın hayata geçirdiği projeler arasında yer aldı. Çandır fasulyesi, Doyran patlıcanı ve Çakırlar Sosyete Pazarı için düzenlenen şenlikler bölge için önemli bir katma değer oluştururken, bölge halkı ve esnafı tarafından da memnuniyetle karşılanan projeler arasında yer aldı. Ayrıca Uluslararası Halk Dansları Festivali ile dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılarla kültürel bir şölen yaşandı. - ANTALYA