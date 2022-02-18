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Köprülü kavşakta son gelişme - Son Dakika

Köprülü kavşakta son gelişme

18.02.2022 10:30
Köprülü kavşakta son gelişme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik ile Bozüyük arasındaki D650 karayolu üzerinde bulunan ve yapımına devam edilen köprülü kavşak çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik ile Bozüyük arasındaki D650 karayolu üzerinde bulunan ve yapımına devam edilen köprülü kavşak çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Yıldırım, "Üst geçit bağlantı kirişleri sevkiyatı başladı ve ilk sevkiyat yerine ulaştı" dedi.

Bilecik'in şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve 22 milyon TL olan ödenek tahsisiyle gerçekleştirilen köprülü kavşak projesi çalışmaların 2021 yılında biteceği duyurulmuştu. Yıl sonu itibariyle çalışmaların tamamlanmaması siyasi bir malzeme olarak kullanılmasıyla AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım "Otoban bağlantı yolumuzun çalışmaları durmaksızın devam ediyor" ifadeleriyle gelen eleştirilere noktayı koymuştu.

"Üst geçit bağlantı kirişleri sevkiyatı başladı ve ilk sevkiyat yerine ulaştı"

İl Başkanı Serkan Yıldırım köprülü kavşak projesinde gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şehrimizin girişini güzelleştirmek için plan dışında yatırım alınarak yapılan çalışmalarda üst geçit bağlantı kirişleri sevkiyatı başladı ve ilk sevkiyat yerine ulaştı. İnşallah çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak şehrimiz hak ettiği şehir girişine kavuşacak" dedi. - BİLECİK

Köprülü kavşakta son gelişme

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Türk Lirası, Üst Geçit, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Köprülü kavşakta son gelişme - Son Dakika


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