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Korona virüsüne yakalanan AK Partili Sürekli, saha çalışmalarına online katıldı - Son Dakika

Korona virüsüne yakalanan AK Partili Sürekli, saha çalışmalarına online katıldı

07.01.2022 17:40
Korona virüsüne yakalanan AK Partili Sürekli, saha çalışmalarına online katıldı

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde dinlenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik Kollarının 30 ilçede eş zamanlı yaptığı programa video konferans yöntemiyle katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde dinlenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik Kollarının 30 ilçede eş zamanlı yaptığı programa video konferans yöntemiyle katıldı. Bayındır, Torbalı, Karabağlar ve Bornova'ya bağlanan ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Sürekli, "Bizim için hemşerilerimizle birbirimize ulaşmanın sınırı, zemini yok. Her zaman gönülden gönüle giden bir yol vardır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin geçtiğimiz günlerde korona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Sağlık durumu iyi olan Başkan Sürekli, evinde dinleniyor. Bu arada Başkan Sürekli, il ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının 30 ilçede eş zamanlı yaptığı programa video konferans yöntemiyle katılmayı ihmal etmedi. Bayındır, Torbalı, Karabağlar ve Bornova'ya bağlanan Sürekli, bazı üye kayıtlarını canlı yayında gerçekleştirdi, vatandaşların geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Karabağlar programına da katılarak esnafı selamlayan Sürekli, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye üye olan Melike Özgüzer isimli vatandaşla da bir süre sohbet etti. Bu katılımları çok önemsediklerini belirten Başkan Sürekli, "Bugüne kadar bize güvenen, bizimle yol yürüyen hiç kimseyi mahcup etmedik. AK Parti giderek büyüyen bir ailedir. Her zaman aynı gaye için çalışmanın heyecanını yaşadık. O gaye de millete hizmet, ülkeye hizmettir" dedi.

Sürekli, online olarak gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"AK Parti, millete hizmet yolunda gecesi gündüzü, iyi günü kötü günü olmayan bir partidir. Her şartta ve her zaman vatandaşın yanındadır. Bizim çıkış noktamız ve 19 yıllık yönetim anlayışımızın kaynağı da dayanağı da karşılıklı güvendir. Her durumda kurduğumuz gönül bağıdır. İnşallah, kısa sürede teşkilatımızla birlikte yeniden alanda olacağım. Bizim için hemşerilerimizle birbirimize ulaşmanın sınırı, zemini yok. Her zaman gönülden gönüle giden bir yol vardır" diye konuştu. - İZMİR

Korona virüsüne yakalanan AK Partili Sürekli, saha çalışmalarına online katıldı
Korona virüsüne yakalanan AK Partili Sürekli, saha çalışmalarına online katıldı

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Kerem Ali Sürekli, Koronavirüs, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Korona virüsüne yakalanan AK Partili Sürekli, saha çalışmalarına online katıldı - Son Dakika
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