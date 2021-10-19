Üye Girişi
Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? - Son Dakika

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?

19.10.2021 15:49

MetroPOLL Araştırma, seçmenin koronavirüs aşılarına olan bakış açısını dair anketini yayınlandı. Yapılan ankette vatandaşlara aşıya güvenme durumları, aşıların kısırlık yaptığı iddiası, insan genetiğini değiştirdiği söylemleri soruları yer aldı. Anket sonuçlarında aşıya en çok güvenen AK Parti ve CHP seçmeni çıktı. En çok güvenmeyen ise HDP, Saadet Partisi ve diğer partiler çıktı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sancar vatandaşların koronavirüs aşısına olan bakış açısına yönelik yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.

Sancar, paylaşımında "Ortadoğu'da en ucuz şey insan kanı canıdır. Hala halkımızın üçte birinden fazlası aşıya güvenmiyor ve aşının insan genetiğini değiştirebileceği zırvasına inananlar var, pes doğrusu." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 56.8'İ AŞIYA GÜVENİYOR

"Korona aşılarına güveniyor musunuz?" sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 56,8'si "Evet", yüzde 36,7'si ise "Hayır" yanıtını verdi.

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?

EN GÜVENEN AK PARTİ VE CHP SEÇMENİ

Koronavirüse karşı aşılamaya güvenen en çok seçmen ise yüzde 66,4 ile CHP'de, yüzde 60,3 ile AK Parti'de yer aldı. Aşıya en çok güvenmeyen ise yüzde 44,8 ile HDP seçmeni oldu. İYİ Parti seçmeninin yüzde 35'i de güvenmediğini belirtti.

KISIRLIK İDDİASINA YÜZDE 71'İ İNANMIYOR

"Korona aşılarının kısırlık yaptığı insanların genetiğini değiştirdiği gibi iddialara inanıyor musunuz?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 71,4'ü "Hayır" yanıtını verirken, inananların oranı yüzde 18,7'de kaldı.

Aşıların kısırlık yaptığı ve insanların genetiğini değiştirdiği ile ilgili iddialaraysa en çok inanan seçmen HDP ve MHP seçmeni çıktı. İki partide de yüzde 27'lik bir oranda evet diyenler bulunuyor.

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, MetroPOLL, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? - Son Dakika


Son Dakika

Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor 17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor 17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince 17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

Son Dakika Haberleri
17:56 Yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkına döndü! Sahilde cansız beden buldular
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
17:09 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
Yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkına döndü! Sahilde cansız beden buldular Yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkına döndü! Sahilde cansız beden buldular         
17:56
Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş         
17:50
Çarşaflı kadınlara hakaret davasının sanığı hakim karşısına çıkarıldı: Gençlere böyle şeyler söylerim Çarşaflı kadınlara hakaret davasının sanığı hakim karşısına çıkarıldı: Gençlere böyle şeyler söylerim         
17:35
Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak         
17:27
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı         
16:37
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 18:05:21. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre, en çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement