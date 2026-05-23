Samsun 4 yılda ihracatta yüzde 2 pay hedefliyor

23.05.2026 13:13  Güncelleme: 13:18
SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'da yapılan yatırımlar sonrasında 4 yıllık süreç içerisinde Türkiye ihracatından yüzde 2 pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Samsun'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da basın toplantısı düzenlendi. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun'da devam eden, yapılması düşünülen ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

"4 yıllık sürede Türkiye ihracatından yüzde 2 pay almayı hedefliyoruz"

İhracat rakamlarında istenilen seviyeye gelmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Bu zamana kadar Samsun, ihracattan çok önemli pay alamadı ne yazık ki. AK Parti iktidarlarımız döneminde 2000'li yıllarda ihracatımız 35-36 milyon dolardı. Bugün ise hesaba gelmeyecek bir sayı. Geçen süre içerisinde nihayet 1,5 milyar dolarlık bir seviyeye geldik. Üretim kapasitesi, organize sanayilerimiz, bütün bunlar hayata geçtikten sonra o kadar güçlü bir envanter ortaya çıkacak ki; bizim bir serbest bölgemiz vardı. 70 dönümlük bir alanın ekonomiye çok büyük bir katkısından söz edemezdik. Şu anda 670 dönümlük yeni bir serbest bölge daha oluşturuluyor. Bu da ihracata büyük bir katkı sağlayacak. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesini tek başına serbest bölgenin sağlayacağı değerlendiriliyor. Önümüzdeki kısa sürede, 4 yıllık süreç içerisinde inşallah ihracattan yüzde 2 pay almayı hedefliyoruz. Yani Türkiye'nin ihracatının 300 milyar dolar olduğu seviyede 6 milyar dolarlık, 500 milyar dolara çıktığı seviyede ise 10 milyar dolara ulaşan bir ihracat hedefimiz var. Bu da geçmiş yıllardaki kayıplarımızı hızlı bir şekilde telafi etmemizi sağlayacak" dedi.

"Hızlı tren Ankara'dan yola çıktı, en geç 2029'da Samsun'a ulaşacak"

Yapımı devam eden hızlı tren çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Köse, "Hızlı tren Ankara-Samsun hattıyla ilgiliydi. Geçen sene Delice-Çorum hattının temel atma törenine gitmiştik. Hızlı tren Ankara'dan çıktı, Samsun'a ulaşacak. Emin olun hummalı ve olağanüstü bir çalışma var. Öngörülen süreden önce de etap tamamlanacak. Nitekim 28 Nisan'da da Çorum-Havza hattının ihalesi gerçekleştirildi. Daha sonraki etapta da Havza-Samsun hattının ihalesi yapılacak. Şu anda o çalışmalar sürüyor. 2029'a kadar Samsun-Ankara hattı tamamlanmış olacak. Ondan sonraki hedef ise Samsun-Sarp arasını kapsayacak şekilde bütün Karadeniz'i içine alan bir hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi" diye konuştu.

"Hızlı tren yüksek hızlı değil, sadece yolcu değil yük de taşınacak"

Samsun'a ulaşacak hızlı trenin sadece yolcu taşımada değil, yük taşımada da etkin bir şekilde kullanılacağına değinen Köse, "Hızlı tren, yüksek hızlı tren değil. Yüksek hızlı trende eşya ve yük taşınması söz konusu olmuyor. Sadece yolcu taşımacılığı yapılıyor. Ancak hızlı tren, Ankara-Samsun arasında istasyonlardaki durma ve kalkma süreleri dahil olmak üzere 2,5 saatte Ankara'ya ulaşımı sağlayacak. Bu fevkalade bir kazanım. Bunun yanında aynı zamanda yük taşımacılığı da yapılacak. Dolayısıyla Ankara-Samsun ve nihayet proje tamamlandıktan sonra Samsun-Mersin hattı, iç piyasanın, iç ticaretin ve uluslararası ticaretin ana taşıma merkezleri haline gelecek. Samsun, uluslararası ticaretin önemli kulvarlarından biri olacak. Böylece güneyden kuzeye, kuzeyden güneye ekonomik faaliyetler, ürün transferi, ihracat ve ithalat bu şekilde gerçekleşmiş olacak" şeklinde konuştu.

Toplantı, basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, İhracat, Ekonomi, Samsun, Ulaşım, Son Dakika

