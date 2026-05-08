Köse'den CHP'li Meclis Üyelerine Eleştiri
08.05.2026 09:28
AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, meclis oturumunun yapılamamasını sert bir dille eleştirdi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunun yapılamamasını eleştirdi.

Köse yaptığı yazılı açıklamada, oturumun CHP'li 18 meclis üyesi ve AK Parti grubunun toplantıya katılmaması üzerine çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle yapılamadığını belirtti.

Bu durumun CHP içindeki çatlağın ve belediyenin nasıl savrulduğunun açık göstergesi olduğunu savunan Köse, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın ilçeyi ortak akılla değil, dışarıdan dayatılan isimlerle ve tek merkezden gelen talimatlarla yönetmeye çalıştığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Meclis iradesi yok sayılmakta, belediye başkanının iradesi yok sayılmakta, Karşıyaka'nın kaderi birkaç kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılmaktadır. Karşıyaka'nın taşınmazlarının ve değerlerinin tek imzayla yetkili kişilerin yönettiği iştiraklere devredilmesi, yönetim zafiyetinin en somut örneğidir."

Köse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile mevcut ilçe belediye yönetimi arasındaki siyasi gerilimin belediyeyi olumsuz etkilediğini öne sürerek, AK Parti grubu olarak bu yönetim anlayışına meşruiyet kazandırmamak adına meclise katılmadıklarını aktardı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada ne mali disiplin kalmıştır ne kurumsal ciddiyet ne de belediyeyi yönetecek irade. İşçisinin maaşını ödeyemeyen, memuruyla kavgalı, esnafıyla karşı karşıya gelen, kendi meclis çoğunluğunu dahi bir arada tutamayan bir belediye yönetimiyle karşı karşıyayız. Karşıyaka Belediyesi bugün borç batağı içerisinde, siyasi hiziplerin savaş alanına dönüşmüş durumdadır. Belediyeyi yönetmek yerine birbirleriyle güç mücadelesi verenler Karşıyaka'yı her geçen gün daha büyük bir kaosa sürüklüyor."

Kaynak: AA

