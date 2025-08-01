Köse: "Yüklenici firma Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de teslim edecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Köse: "Yüklenici firma Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de teslim edecek"

Köse: "Yüklenici firma Samsun Şehir Hastanesi\'ni 15 Eylül\'de teslim edecek"
01.08.2025 12:58  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, yüklenici firmanın Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğini ve bu yılın sonuna kadar da hizmete geçeceğini açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, yüklenici firmanın Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğini ve bu yılın sonuna kadar da hizmete geçeceğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, 'Terörsüz Türkiye', geçen hafta gerçekleştirdikleri Güneydoğu gezisi deneyimleri ve Samsun yatırımları üzerine basın toplantısı düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda Köse, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

"Şehir Hastanesi'nin yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor"

Açılışı merak konusu olan Samsun Şehir Hastanesi'nin son durumunu değerlendiren İl Başkanı Köse, "Sağlıkta Samsun'un ihtiyaçlarının tamamı gerçekleşiyor. Samsun Şehir Hastanesi muhtemelen ekim sonu, kasım ayı gibi hizmete başlayacak. Çünkü 15 Eylül'de yüklenici hastaneyi teslim edecek. 15 Eylül'de teslim edilirse ekim sonuna kadar da Sağlık İl Müdürlüğü hastanenin hizmete girmesini planlıyor. Bu yılın sonuna kadar şehir hastanesi hizmete geçmiş olacak" dedi.

Devam eden ilçe hastanelerinin son durumunu da aktaran Başkan Köse, "Yüklenicisinin sıkıntısından dolayı aksayan Tekkeköy Devlet Hastanesi de ikmal o da 2026 yılının içerisinde sonuna kalmadan sonlanacak. Atakum Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. Bin yatak kapasitesine çıkabilecek bir düzenleme yapıldı. İlkadım Devlet Hastanesi'nin projesi yapılıyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nde bu ay içerisinde ihalesi yapılacak" diye konuştu.

"Yakakent Su Ürünleri OSB, 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşacak"

İlgili bakanlıktan kuruluş protokolü onaylanan Yakakent Su Ürünleri OSB'nin ülke ve Samsun ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Mehmet Köse, "OSB'lerle ilgili Havza OSB'de revizyon imar planı temmuzda onaylandı. Havza, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birisi olmaya namzet. Merkez OSB dışında Yeni OSB'ye çok büyük yatırımcılar geliyor. Şu anda zikredemediğimiz ama arka planda görüşmeleri devam eden, duyduğumuz zaman Samsun adına büyük kazançlar olacağını düşündüğümüz görüşmeler devam ediyor. Yakakent'e de su ürünleriyle alakalı bir OSB planlaması yapıldı. Kuruluş protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda onaylandı. Yakakent Su Ürünleri OSB'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine erişmekten söz ediyorum" şeklinde konuştu.

"Chery'de bürokratik işlemlerin gecikmesi dışında bir olumsuzluk yok"

Uzun süredir gündemi meşgul eden Chery otomobil fabrikası ile CHP'nin iddia ettiği 'söz konusu arazinin 3'üncü kişilere devri maddesi' eklendiği sorusuna cevap veren Başkan Mehmet Köse, "Uluslararası yatırımlar biraz devlet politikalarının da araya girmesi ile gerçekleşir. Son zamanlarda Çin firmaları ve devlet şirketleri ülkemizde yatırım planları yapıyor. Bunlardan biri de BYD şirketi. Chery fabrikasında herhangi bir gerileme söz konusu değil. Chery tamamen devlet iştiraki bir firma. Bürokratik işlemlerin gecikmesi dışında bir olumsuzluk söz konusu değil. OSB'deki arazisiyle alakalı da ulusal, uluslararası tüm firmaları belirli, özendirici imkanlar sağlanır. 3. kişilere devir ile ilgili konuyla ilgili bir fikrim yok. Muhalefet de bir hizmet alanıdır. Zaman zaman her konuya muhalefet etmek CHP'nin klasik davranışlarından biridir. O konuda şu anda firma ile görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. 3'üncü kişilere devir konusu teknik bir konu ve bilmediğim için cevap veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sampa'daki işten çıkartmalar 60-70 kişilik idari tasarruf, önemli bir durum değil"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Samsun'da ihracat rakamlarını açıklayacağını belirten Köse, Sampa'daki işten çıkartma ve süresiz izinlerle alakalı gelen soruya ise "Ticaret Bakanı Ömer Bolat Samsun'a geliyor. Samsun'da ihracat rakamlarını açıklayacak. Samsun'un ihracatı arzuladığımız yerde değil. Yeni OSB'de inanılmaz bir tablo var. Her firma kapasitelerini çok büyük ölçüde arttıracaklar. Negatif rivayetler çok fazla gündem oluşturuyor. Sampa ülke ekonomisinin önemli kuruluşlarından biri. 5 bin 500 çalışanı var. 60-70 kişilik idari bir tasarruftur. Bu konu önemli bir durum değildir. İşletme, proje ve planlamalarına devam ediyor" açıklamasıyla cevap verdi.

Köse ayrıca Tekkeköy Belediyesi'nde aylardır ödenmeyen memur ve işçi maaşlarıyla alakalı gelen soru hakkında şunları söyledi:

"Merkez 3 belediye başkanımızla prensip olarak konuştuk. Bundan sonra belediye başkanları kendi sorularını yanıtlamak üzere basın açıklaması yapacaklar. Tekkeköy Belediyesi'ndeki maaş ödenmemesi konusuna da bu nedenle girmek istemiyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Köse: 'Yüklenici firma Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de teslim edecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
11:06
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 13:00:19. #7.11#
SON DAKİKA: Köse: "Yüklenici firma Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de teslim edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.