Köse: "Yüklenici firma Samsun Şehir Hastanesi\'ni 15 Eylül\'de teslim edecek"

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, yüklenici firmanın Samsun Şehir Hastanesi'ni 15 Eylül'de Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edeceğini ve bu yılın sonuna kadar da hizmete geçeceğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, 'Terörsüz Türkiye', geçen hafta gerçekleştirdikleri Güneydoğu gezisi deneyimleri ve Samsun yatırımları üzerine basın toplantısı düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda Köse, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

"Şehir Hastanesi'nin yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor"

Açılışı merak konusu olan Samsun Şehir Hastanesi'nin son durumunu değerlendiren İl Başkanı Köse, "Sağlıkta Samsun'un ihtiyaçlarının tamamı gerçekleşiyor. Samsun Şehir Hastanesi muhtemelen ekim sonu, kasım ayı gibi hizmete başlayacak. Çünkü 15 Eylül'de yüklenici hastaneyi teslim edecek. 15 Eylül'de teslim edilirse ekim sonuna kadar da Sağlık İl Müdürlüğü hastanenin hizmete girmesini planlıyor. Bu yılın sonuna kadar şehir hastanesi hizmete geçmiş olacak" dedi.

Devam eden ilçe hastanelerinin son durumunu da aktaran Başkan Köse, "Yüklenicisinin sıkıntısından dolayı aksayan Tekkeköy Devlet Hastanesi de ikmal o da 2026 yılının içerisinde sonuna kalmadan sonlanacak. Atakum Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Hızlı bir şekilde inşaatı devam ediyor. Bin yatak kapasitesine çıkabilecek bir düzenleme yapıldı. İlkadım Devlet Hastanesi'nin projesi yapılıyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nde bu ay içerisinde ihalesi yapılacak" diye konuştu.

"Yakakent Su Ürünleri OSB, 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşacak"

İlgili bakanlıktan kuruluş protokolü onaylanan Yakakent Su Ürünleri OSB'nin ülke ve Samsun ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Mehmet Köse, "OSB'lerle ilgili Havza OSB'de revizyon imar planı temmuzda onaylandı. Havza, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birisi olmaya namzet. Merkez OSB dışında Yeni OSB'ye çok büyük yatırımcılar geliyor. Şu anda zikredemediğimiz ama arka planda görüşmeleri devam eden, duyduğumuz zaman Samsun adına büyük kazançlar olacağını düşündüğümüz görüşmeler devam ediyor. Yakakent'e de su ürünleriyle alakalı bir OSB planlaması yapıldı. Kuruluş protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda onaylandı. Yakakent Su Ürünleri OSB'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesine erişmekten söz ediyorum" şeklinde konuştu.

"Chery'de bürokratik işlemlerin gecikmesi dışında bir olumsuzluk yok"

Uzun süredir gündemi meşgul eden Chery otomobil fabrikası ile CHP'nin iddia ettiği 'söz konusu arazinin 3'üncü kişilere devri maddesi' eklendiği sorusuna cevap veren Başkan Mehmet Köse, "Uluslararası yatırımlar biraz devlet politikalarının da araya girmesi ile gerçekleşir. Son zamanlarda Çin firmaları ve devlet şirketleri ülkemizde yatırım planları yapıyor. Bunlardan biri de BYD şirketi. Chery fabrikasında herhangi bir gerileme söz konusu değil. Chery tamamen devlet iştiraki bir firma. Bürokratik işlemlerin gecikmesi dışında bir olumsuzluk söz konusu değil. OSB'deki arazisiyle alakalı da ulusal, uluslararası tüm firmaları belirli, özendirici imkanlar sağlanır. 3. kişilere devir ile ilgili konuyla ilgili bir fikrim yok. Muhalefet de bir hizmet alanıdır. Zaman zaman her konuya muhalefet etmek CHP'nin klasik davranışlarından biridir. O konuda şu anda firma ile görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. 3'üncü kişilere devir konusu teknik bir konu ve bilmediğim için cevap veremiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sampa'daki işten çıkartmalar 60-70 kişilik idari tasarruf, önemli bir durum değil"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Samsun'da ihracat rakamlarını açıklayacağını belirten Köse, Sampa'daki işten çıkartma ve süresiz izinlerle alakalı gelen soruya ise "Ticaret Bakanı Ömer Bolat Samsun'a geliyor. Samsun'da ihracat rakamlarını açıklayacak. Samsun'un ihracatı arzuladığımız yerde değil. Yeni OSB'de inanılmaz bir tablo var. Her firma kapasitelerini çok büyük ölçüde arttıracaklar. Negatif rivayetler çok fazla gündem oluşturuyor. Sampa ülke ekonomisinin önemli kuruluşlarından biri. 5 bin 500 çalışanı var. 60-70 kişilik idari bir tasarruftur. Bu konu önemli bir durum değildir. İşletme, proje ve planlamalarına devam ediyor" açıklamasıyla cevap verdi.

Köse ayrıca Tekkeköy Belediyesi'nde aylardır ödenmeyen memur ve işçi maaşlarıyla alakalı gelen soru hakkında şunları söyledi:

"Merkez 3 belediye başkanımızla prensip olarak konuştuk. Bundan sonra belediye başkanları kendi sorularını yanıtlamak üzere basın açıklaması yapacaklar. Tekkeköy Belediyesi'ndeki maaş ödenmemesi konusuna da bu nedenle girmek istemiyorum." - SAMSUN