Kosova\'da Kömür Santrallerine Su Taşıyan Kanalda Patlama: Başbakan Kurti Sırbistan\'ı Suçladı

Politika

Kosova'nın ana kömür santrallerine su taşıyan kanalda patlama sonucu büyük hasar meydana geldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayı " Sırbistan'ın terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların ekseriyetle yaşadığı Zubin Potok'ta ülkenin elektriğinin büyük bölümünü üreten iki santrale soğutma suyu taşıyan "İber Lepenci" kanalında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Iber Lepenci su şirketinin müdürü Faruk Mujka, kanala patlayıcı bir cihazın atıldığını belirtti.

"Sırbistan tarafından saldırı gerçekleştirildi"

Kosova Başbakanı Albin Kurti düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, patlamadan Sırbistan'ı sorumlu tuttu. Kurti, "İçme suyu temini geçici olarak kesintiye uğradı. Bu, kritik altyapımızı yok etmeyi amaçlayan bir suç ve terör saldırısıdır. Şüphesiz, ülkemizdeki elektrik ve su teminini kesintiye uğratma girişimidir. Saldırı profesyoneller tarafından gerçekleştirildi ve bu da bir başka suç ve terör saldırısına işaret ediyor. Bunun, Sırbistan tarafından yönetilen gruplar tarafından düzenlendiğine inanıyoruz. Onarımların zor olduğu önemli bir noktada ciddi miktarda patlayıcı kullanıldı. Hasar onarılmazsa Kosova'nın bazı bölgeleri sabaha kadar elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya. Birçok şehir ve Priştine'nin bir kısmı da içme suyu kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu saldırının sorumluluğu Belgrad resmi makamlarına ve Milan Radoicic liderliğindeki suç örgütlerine ait" ifadelerini kullandı. Sırp kurumları ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından desteklenen Milan Radoicic'in Sırbistan'daki paramiliter ve suç unsurlarını yönettiğini belirten Kurti, "Radoicic gözaltına alınmasına rağmen serbest bırakılmış ve bu tür eylemleri düzenleyerek ülkemize ve halkımıza tehdit oluşturmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Son üç günde 3. patlama

Kurti, "Bu, son 3 gün içinde ulusal kurumlarımızı hedef alan, özellikle kuzeydeki 4 belediyede yaşayanlar arasında korku ve güvensizlik oluşturmak ve ülke genelinde gerginliği tırmandırmak amacıyla gerçekleştirilen 3. patlamadır. Bu tür girişimler eninde sonunda başarısızlığa uğrayacaktır. Çünkü ülkemizdeki anayasal düzen, hukukun üstünlüğü, kamu düzeni, halkımızın ve ülkemizin direnci aşılamaz ve aşılamayacaktır" ifadelerini kullandı. - PRİŞTİNE