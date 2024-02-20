Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Türkiye'de Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Politika

Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Türkiye'de Temaslarda Bulundu

Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Türkiye\'de Temaslarda Bulundu

Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Arbereshe Kryeziu Hyseni ve heyeti, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-Kosova Dostluk Grubu Üyesi AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile görüştü. Türkiye'nin Kosova'ya verdiği destek vurgulandı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi.

20.02.2024 17:35
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Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Arbereshe Kryeziu Hyseni ve beraberindeki heyet, TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ve Türkiye-Kosova Dostluk Grubu Üyesi AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile bir araya geldi.

Hyseni ve beraberindeki heyet, TBMM'de çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye-Kosova Dostluk Grubu Üyesi Necmettin Erkan, komisyon salonunda gerçekleşen görüşmede, Kosova heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, Kosova'nın Türk halkının kalbinde özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

Karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Erkan, Türkiye'nin Kosova konusundaki tutumunun açık ve net olduğunu vurguladı. Erkan, "Kosova'nın güvenliği konusunda üzerimize düşen ne varsa destek vermeye hazırız. Kosova'nın bağımsızlığı geri döndürülemez bir adımdır ve Kosova'nın dostları olarak bizim odaklanacağımız nokta ülkenin uluslararası ve bölgesel platformlardaki hak ettiği yeri almasıdır." dedi.

Erkan, Kosova'nın komşularıyla sorunlarını diyalogla çözmesinin ve ilişkilerini normalleştirmesinin en çok Kosova'nın menfaatlerine hizmet edeceğini söyledi.

AB Uyum Komisyonu ile görüşme

Hyseni ve beraberindeki heyet daha sonra AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ile bir araya geldi.

Kosova ve Türkiye arasında her zaman köklü ilişkiler bulunduğunu dile getiren Kayatürk, "Türkiye'nin Kosova konusundaki tutumu çok nettir. Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olmanın şansını, hazzını yaşıyoruz. Bize göre Kosova'nın bağımsızlığı geri dönüşü olmayan bir gerçektir. Kosova'nın AB Konseyi başta olmak üzere Kosova'nın istediği uluslararası platformlarda yer almasında bizim çok ciddi ve samimi desteğimiz olacaktır." diye konuştu.

Kosova Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Hyseni de Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ülkesinin NATO ve AB Konseyi üyeliği sürecinde de Türkiye'nin desteğini gördüklerini anımsatan Hyseni, Kosova'daki barış gücünün başında bir Türk komutanı bulunmasının kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağladığını anlattı.

Kaynak: AA

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