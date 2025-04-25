Köylere Hizmet Toplantısı Yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı", Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi, 2025 yılına dair yatırımlar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda söz alan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, birlik tarafından 2024 yılında yürütülen projeleri aktarırken, yeni yılda köylerde yapılması planlanan hizmetleri detaylı şekilde anlattı.

Köy muhtarlarının da söz alarak istek ve taleplerini dile getirdiği toplantıda, mevcut eksiklikler masaya yatırıldı. Toplantının sonunda ise birlik encümeni üyeleri için seçim yapıldı.

Yapılan oylamada il genel meclis üyeleri Sait Yıldırım ve Kadriye Daşkıran, köy muhtarları arasından ise Cemil Yıldız ve Faruk Ulaş, oy çokluğuyla birlik encümeni üyeliğine seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Kaymakam Göksu Bayram, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Seçilen encümen üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Köylerimizin ihtiyaçlarını hep birlikte çözecek, Malazgirtli hemşehrilerimize en iyi hizmeti ulaştırmak için çalışacağız" dedi. - MUŞ