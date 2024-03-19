Köşk Belediyesi, Şehitleri Anma Günü\'nde Karatepe\'de İftar Yemeği Verdi

Köşk Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma günü etkinlikleri çerçevesinde 18 Şubat 1922'de Yunan mezaliminin en şiddetli yaşandığı bölgelerden biri olan Karatepe'de iftar yemeği verildi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından verilen iftar yemeğine köylüler yoğun ilgi gösterirken, yemekte şehitlerin ruhuna dualar edildi.
Milli Mücadele'nin en çetin geçtiği bölgelerinden başında gelen Aydın'ın Köşk ilçesinde binlerce isimsiz kahramanın vatan savunması için şehit düştüğünü belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karatepe şehitliğinin de acı dolu hatıraları olduğunu belirtti. Bölgenin hikayesi hakkında da bilgi veren ve özellikle gençlere o günlerin anlatılmasını isteyen Güler, "Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu'nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe Köyü'ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye'ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri'nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi'nde, Sekiyurt Mahallesi'nde oturanlar da Sekiyurt Cami'sinde toplanarak burada yüzlere insanımızı yakarak şehit ettiler. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" diyerek millet olarak o günleri kesinlikle unutmamız gerektiğini söyledi. - AYDIN
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Pehlivan, misafirlerine hitap ederek şehitlerin önemini vurguladı ve devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti.
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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski bir polis memuru da yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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