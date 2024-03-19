Köşk Belediyesi, Şehitleri Anma Günü\'nde Karatepe\'de İftar Yemeği Verdi

Politika

Köşk Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma günü etkinlikleri çerçevesinde 18 Şubat 1922'de Yunan mezaliminin en şiddetli yaşandığı bölgelerden biri olan Karatepe'de iftar yemeği verildi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından verilen iftar yemeğine köylüler yoğun ilgi gösterirken, yemekte şehitlerin ruhuna dualar edildi.

Milli Mücadele'nin en çetin geçtiği bölgelerinden başında gelen Aydın'ın Köşk ilçesinde binlerce isimsiz kahramanın vatan savunması için şehit düştüğünü belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Karatepe şehitliğinin de acı dolu hatıraları olduğunu belirtti. Bölgenin hikayesi hakkında da bilgi veren ve özellikle gençlere o günlerin anlatılmasını isteyen Güler, "Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu'nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe Köyü'ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye'ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri'nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi'nde, Sekiyurt Mahallesi'nde oturanlar da Sekiyurt Cami'sinde toplanarak burada yüzlere insanımızı yakarak şehit ettiler. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" diyerek millet olarak o günleri kesinlikle unutmamız gerektiğini söyledi. - AYDIN