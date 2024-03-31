Kozan\'da Asırlık Okullarda Oy Kullanma İşlemi Başladı

Politika

Adana'nın Kozan ilçesinde asırlık okullarda vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Kozan'da 1900 yıllarda eğitim vermeye başlayan İnkılap İlkokulu ve 65 yıllık Kozan Ortaokulunda vatandaşlar oy kullanma işlemine başladı. Yaşlı vatandaşların da oylarını kullanmak için çocuklarının yardımıyla geldiği görüldü.

85 yaşındaki Zeliha Ören "Hayırlı olsun iyi bir hizmet bekliyoruz. Bir oy bir oydur. Benim için biraz zor oluyor ama oğlum getirdi. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun çok sevinçliyiz" dedi.

Soner Özev, Kozan Ortaokulunun ilçenin en eski okullarından biri olduğunu belirterek, "İlçemizde demokrasi yarışı var. İnşallah kazasız belasız bir seçim olur. Buradan çağrımız ilçemizde herkes gelip oy kullansın. Burası yaklaşık 65 yıllık tarihi bir okul ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

İlçede Çiçek Hoca lakabı ile bilenen emekli öğretmen Kerem Gümüşsoy, Kozan'ın tarihi bir kent olduğunu ve demokrasi yarışının hayırlı olmasını temenni ederek, "İlçemize hizmet edecek kimse o kazansın" dedi.

İnkılap İlkokulu Müdürü Umut Gül, "Okulumuz tarihi bir okul. Yaklaşık 1300 seçmen oy kullanacak. Heyecanlı bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Belediye başkan adaylarımız muhtarlarımız demokrasi için yarışıyor. Burada belli bir yaş üzeri insanlar genelde oy kullanıyor. Oy kullanımı başladı ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA