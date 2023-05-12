Kremlin'in açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Elimizde somut kanıt var

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tutarak, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Rusya cephesindense Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.

"SEÇİM SÜREÇLERİNE MÜDAHİL OLMADIĞIMIZI BİRÇOK DEFA SÖYLEDİK"

Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE ÇOK DEĞER VERİYORUZ"

Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır" şeklinde konuştu. Söz konusu yaklaşımın Rusya için değerli olduğunu anlatan Peskov, ikili ilişkilere çok değer veren bir ülkenin, kendi ortağına karşı bir şey yapmayacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KREMLİN'E YANIT: ELİMİZDE SOMUT KANIT VAR

Kremlin'den yapılan açıklamaya yanıt veren Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Reuters ajansına, CHP'nin elinde "deep fake paylaşımlarının arkasında Rusya'nın bulunduğuna dair somut kanıt olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN SEÇİM SÜRECİNE MÜDAHALE EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu, Rusya'yı niçin seçimlere müdahale etmekle suçladığına dair soruya "Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım" yanıtını verdi. CHP lideri, "Bir diğer ülkenin, bir parti lehine Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu" dedi.

"BİR ÜLKENİN BAŞKA BİR ÜLKEYİ İŞGALİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Kılıçdaroğlu; "Ukrayna-Rusya arasında barış görüşmesi ya da müzakere yapılması için bir girişimde bulunmayı elbette isteriz, bir ülkenin başka bir ülkeyi işgalini doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanlığına seçilmemizin kanaat olarak netleşmesi üzerine iç ve dışarıda (piyasalarda) bir rahatlama olduğunu biz görüyoruz, çünkü akılcı politikalarla ülkeyi yöneteceğiz. Merkez Bankası'nın başına içerideki ve dışarıdaki finans çevrelerine güven veren birisine atamamız lazım, bürokrasiyi de liyakatli kişilerden oluşturacağız."