Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz"

01.09.2022 14:49
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelere başladığını söyleyerek, "Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelere başladığını söyleyerek, " Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyetinin, Zaporijya bölgesine ulaşması ve Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunacak olmasının ardından Rusya ve Ukrayna birbirini provokasyon yapmakla suçlamaya devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının Zaporijya'da provokasyonlara başvuracağını söyleyerek, "Barbarca provokatif bombardımanın hiç durmadığını göz önünde bulundurarak Ukrayna'nın provokasyonlarından endişe duyuyoruz. Onlar durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar. Görevlilerin santrale ulaşması için işbirliğine hazırız ve santrale ulaşmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Putin, Gorbaçov'un cenaze törenine katılmayacak"

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından önümüzdeki 3 Eylül tarihinde tören düzenleneceğini bildiren Peskov, "Putin, Kaliningrad ziyareti öncesi Moskova Merkez Klinik Hastanesi'ne giderek Gorbaçov'a veda etti ve naaşına çiçek koydu. Putin, 3 Eylül'deki program nedeniyle törene katılamayacak.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Genel Müdürü Ravil Maganov'un sabah saatlerinde Moskova'daki hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yorumda bulunan Peskov, "Bu bizim inceleme alanımız değil" diyerek gazetecilerin şüpheli ölüm hakkındaki sorularını yanıtsız bıraktı. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi. Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi. Kremlin: (AB'nin Ruslara vize kısıtlaması) Bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar Kremlin: (AB'nin Ruslara vize kısıtlaması) Bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar
Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Zaporijya, Kremlin, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna'nın Zaporijya'da provokasyon yapmasından endişe duyuyoruz" - Son Dakika
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