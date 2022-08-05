Kremlin Sözcüsü Peskov: "Görüşmede, Bayraktar İHA konusu ele alınmadı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Görüşmede, Bayraktar İHA konusu ele alınmadı"

05.08.2022 21:25
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Görüşmede, Bayraktar İHA konusu ele alınmadı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Liderlerin görüşmede Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) konusuna değinmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Liderlerin görüşmede Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) konusuna değinmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamada bulundu. Görüşmenin 4 saat sürdüğünü hatırlatan Peskov, "Soçi'deki görüşme Moskova saatiyle 15.00'ten sonra başladı. İki ülkenin liderleri hem dar hem de genişletilmiş formatta 4 saat görüştü. Ortak bildiri kabul edildi" dedi. Daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Peskov sadece "Hayır" diyerek karşılık verdi.

Sözcü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından, görüşmenin gerçekleştiği Sanatoryum Rus binası önünden ayrıldı. - SOÇİ

YORUMLAR
500
Kremlin: Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili 'meşru' endişeleri var Kremlin: Türkiye'nin Suriye konusunda güvenlikle ilgili 'meşru' endişeleri var
Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Görüşmede, Bayraktar İHA konusu ele alınmadı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 Cristiano Ronaldo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 21:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Görüşmede, Bayraktar İHA konusu ele alınmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement