Kremlin Sözcüsü: Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduklarına ilişkin ifadelerine yönelik ""Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor"" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazır olduğunu belirterek, müttefiklerine yardımları sınırlandırmama çağrısında bulunmuştu. Macron'a yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. "Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor" diyen Peskov, Fransa'nın bu çatışmaya katıldığını ve bu durumda Paris'in Moskova'nın rakibi haline geldiğini söyledi. Peskov, "Macron'un açıklamalarını okuduk. Gerçek şu ki, Rusya'nın Macron'un ifade ettiği gibi Fransa için bir rakip olduğu Fransa'nın Ukrayna'daki savaşa sürüklenmiş olmasından anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Fransa'nın dolaylı olarak savaşa dahil olduğunu ve Macron'un açıklamalarından da daha derin bir müdahaleye hazır olduklarının "sinyalini verdiğini" sözlerine ekledi. - MOSKOVA
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Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçilere 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını açıkladı. Akay, emeğin değerini en üstte tutacaklarını belirtti.
Hizmet-İş Sendikası üyeleri, İETT otobüsü şoförünün Başakşehir'de trafikte tartıştığı baba ve oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyı protesto etmek için bir araya geldi. Sendika başkanı, saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti. Şoförün tedavisi devam ederken, sendika yetkilileri İETT ile görüşmelerini sürdüreceklerini ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya'ya kazandırılacak Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.
İYİ Parti Ordu Teşkilatı'nda bir grup partili, Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etti.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde muhtar adaylarına sağduyu çağrısında bulundu. Aktürk, seçim sürecinde rekabetin farklı problemler ve gerginlikleri beraberinde getirdiğini belirterek, muhtarlığın bir hizmet camiası olduğunu ve adayların hizmet potansiyelini değerlendirerek karar vermeleri gerektiğini vurguladı. Aktürk, seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu ve milletin sağ duyusu ve iradesinin sandıkta tecelli edeceğini ifade etti.
DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars İl Başkanlığı'nın düzenlediği halk buluşmasında yaptığı konuşmada, halkın yanında olduklarını ve mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Koçyiğit, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki göstererek, kendini bilmeyen insanlara cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tek bir çocuğun aç yatmaması, tek bir dilin yok olmaması ve tek bir inancın yok olmaması için kelle koltukta mücadele ettiklerini vurguladı.
31 Mart tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesi siyasi partilerin çalışmalar devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri ile Maliye Eski Bakan Yardımcılarından ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Dr. Cengiz Yavilioğlu Aziziye İlçesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TGRT Haber ekranlarındaki Gündem Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakarya Caddesi'nde hizmet veren esnafı ziyaret ederek, 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi. Başkan Ataç, esnaf ziyareti sırasında alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de sohbet etti.
Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası Gazze'deki mazlumlar için basın açıklaması yapıldı ve dualar edildi. İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan açıklama sonrasında mazlumlar için dualar edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde, binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçleri bazı Filistinlilerin girişini engelledi ve yaş sınırlaması getirdi. Ancak 40 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da Ramazanın ilk Cuma namazını kıldı.
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