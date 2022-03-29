Kremlin Sözcüsü Peskov: "Abramoviç Rus heyetinin resmi üyesi değil ama görüşmelere katılıyor" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'da devam eden Rusya- Ukrayna müzakerelerinin geleceğinin bugün ve yarın yapılacak müzakerelerin belirleyeceğini ifade ederek, "Roman Abramoviç'in Rus heyetinin resmi üyesi değil ama görüşmelerde yer alıyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelirken Kremlin'den de müzakerelere ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerden sonuç çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Umut verici sonucun çıkıp çıkmayacağını bugün ve yarınki görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Öte yandan özel askeri operasyonlar devam ediyor ve operasyon hedeflerinden biri de nazizmdir" dedi. Rus iş insanı Roman Abromoviç'in müzakerelerde resmi olarak görev alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Roman Abramoviç, Rus ve Ukrayna tarafları arasında belirli temasların sağlanmasında yer alıyor. Heyetin resmi bir üyesi değil ama görüşmelere katılıyor. Bizim heyetimize Vladimir Medinsky başkanlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Bedava gaz yok"

Rusya'nın, dost olmayan ülkelere gaz ve petrol satışını Ruble ile gerçekleştirme kararına ilişkin konuşan Peskov, "Rusya, güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisiydi, öyle olmaya devam ediyor ve öyle kalmayı planlıyor. Rusya gazını satmakla ilgileniyor. Bedava gaz yok" diye konuştu.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivilleri Rusya'nın kendi ülkesine tahliye etmeye çalıştığı yönündeki iddialara cevap veren Peskov, "Rusya bunu yapmıyor. Rusya'nın zorla tahliye yaptığına dair bu tür haberler yalan" şeklinde konuştu. - MOSKOVA