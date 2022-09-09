Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak

09.09.2022 15:30

Dün yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi Elizabet'in cenaze törenine hangi liderlerin katılıp katılmayacağı merak konusu olurken bir açıklama da Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth dün hayatını kaybetmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kraliçenin cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in kraliçenin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Ölüm haberinin ardından çok sayıda ülke lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayımlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İngiltere Kralı 3. Charles'a bir taziye mesajı göndermişti. Putin mesajında, "Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer vermişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak - Son Dakika
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