Kremlin Sözcüsü Peskov: "Vladimir Putin, Bağımsızlık Günü'nde ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyecek" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Vladimir Putin, Bağımsızlık Günü'nde ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyecek"

04.07.2022 14:20
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Vladimir Putin, Bağımsızlık Günü'nde ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü için tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kutlanan ABD Bağımsızlık Günü için tebrik mesajı göndermeyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de kutlanan Bağımsızlık Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyeceğini söyleyerek, "Vladimir Putin bu yıl tebrik mesajı göndermeyecek. Bunun nedeni ABD tarafından bu yıl ülkemize karşı düşmanca politikaların zirveye ulaşmasıdır. Bu nedenle bu koşullar altında böyle bir tebrik mesajı göndermenin uygunluğundan söz edilemez" ifadelerini kullandı.

"Rus gemisine el konulduğu bilgisine sahip değiliz"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın, Ukrayna'nın Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy'inin, Karasu Limanın'da Türkiye tarafından el konulduğu iddialarına yönelik açıklama yapan Peskov, "Maalesef Kremlin böyle bir bilgiye sahip değil. Ulaştırma veya Dışişleri Bakanlığı'na sormanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bugün Putin, çalışma toplantıları gerçekleştiriyor. Yakın zamanda Savunma Bakanı Şoygu, başkanımıza bir rapor sunacak. Bu toplantıyı göreceğiz" dedi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Vladimir Putin, Bağımsızlık Günü'nde ABD liderliğine tebrik mesajı göndermeyecek' - Son Dakika

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