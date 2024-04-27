Kremlin Sözcüsü: Putin'in Vietnam ziyareti hakkında kesin bir bilgi yok - Son Dakika
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Politika

Kremlin Sözcüsü: Putin'in Vietnam ziyareti hakkında kesin bir bilgi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam'ı ne zaman ziyaret edebileceği ve ziyaret gündeminin ne olabileceği konusunda kesin bir bilgi olmadığını söyledi. Peskov, Rusya-Vietnam ilişkilerine değinerek, ikili ilişkilerin henüz tam olarak hayata geçirilmediğini ve yapılacak işler olduğunu belirtti.

27.04.2024 16:00
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam'ı ne zaman ziyaret edebileceği ve ziyaret gündeminin ne olabileceği konusunda kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Rusya-Vietnam ilişkilerine değinen Peskov, Vietnam'ın Rusya için "iyi bir ortak" olduğunu ifade ederek, "İkili ilişkiler için büyük umutlarımız var. Zengin potansiyelleri henüz tam olarak hayata geçirilmedi. Bu nedenle yapacak bazı işlerimiz var" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vietnam ziyaretine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, Rus liderin Vietnam'ı ne zaman ziyaret edebileceği ve ziyaret gündeminin ne olabileceği konusunda kesin bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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