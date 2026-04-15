Küba, ABD ile Diyalog İstiyor Ama Siyasi Sistemi Müzakereye Açık Değil

RABİA ALİ/SEDA SEVENCAN - Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Anayansi Rodriguez Camejo, ülkesinin ABD ile saygı çerçevesinde diyalog kurmaya her zaman istekli olduğunu ancak siyasi sistemlerinin müzakere konusu olmayacağını belirtti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Camejo, AA muhabirine, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde ülkesine yönelik "askeri müdahale" sinyalini vermesinin ardından Havana-Washington ilişkilerini değerlendirdi.

Küba'nın siyasi sisteminin müzakere konusu olmayacağını vurgulayan Camejo, "Eğer böyle bir müzakere masası kurulabilirse bile bu konu masanın gündeminde yer almayacaktır. ve elbette, ne devlet başkanı ne de herhangi bir yetkilinin pozisyonu müzakere konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Camejo, ABD ile müzakerelerde karşılıklı çıkarları ilgilendiren çok sayıda konu olduğunu dile getirdi.

Bunlara kolluk kuvvetleri, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve terör konularını örnek gösteren Camejo, bu meselelerin işbirliği içinde ele alınabileceğini söyledi.

Camejo, bu tür görüşmelerin hassas konuları içerdiğini ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, Havana yönetiminin "ön koşullar" olmaksızın Washington ile "saygılı ve sorumlu" bir şekilde diyalog kurmaya her zaman istekli olduğunu vurguladı.

"Küba ABD dahil hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadı"

Camejo, ABD Başkanı Trump'ın 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesinde bu ülkeyi ABD'ye karşı "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" olarak nitelendirmesini reddetti.

Ülkesinin "ABD dahil hiçbir ülke için kesinlikle hiçbir tehdit oluşturmadığının" altını çizen Camejo, ABD'nin adımını, ekonomiyi zayıflatarak ülkesinde siyasi değişimi zorlamayı amaçlayan ve uzun süredir devam eden baskı politikasının parçası olarak tanımladı.

Camejo, herhangi bir dış saldırganın Küba halkının "aşılmaz direnişiyle" karşı karşıya kalacağını vurgulayarak, iki ülkenin farklılıklara rağmen "karşılıklılık ve egemenliğe saygı" temelinde medeni ilişki yürütebileceğine dikkati çekti.

"Küba ortaklarıyla olumlu işbirliği sürdürüyor"

ABD'nin, Küba'nın "düşman ülkeleri" desteklediği iddiasına ilişkin konuşan Camejo, Havana'nın Çin ve Rusya dahil olmak üzere ortaklarıyla "olumlu ve mükemmel bir işbirliği" sürdürdüğünü söyledi.

Camejo, Küba'nın egemen bir devlet olarak herhangi bir ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Bu, ticarete, kendi ekonomisine bağlı olmalı ve dünyanın geri kalanıyla gördüğümüz ilişki türüdür. Çin ve Rusya gibi ülkelerle sahip olduğumuz ilişkiler bu türdendir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası dayanışmanın ve yardımın memnuniyetle karşılandığına işaret eden Camejo, ülkelerin "ABD müdahalesi olmadan" Küba ile ticaret yapmaya ilişkin haklarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Camejo, "Egemen bir ülke olarak Küba, Çin, Rusya, Türkiye, Meksika ve diğer ülkeler dahil herhangi bir ulusla ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirmeye istekli ve kapasitesi vardır." diye konuştu.

Uluslararası toplumu dış baskılara karşı koymaya çağıran Camejo, güçlü bir ülkenin hükümetinin, başka bir devletin dış ticaretini nasıl ve hangi uluslarla geliştireceğini dayatma ayrıcalığına veya kapasitesine sahip olmaması gerektiğini ifade etti.

"Uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı reddettiğini" kaydeden Camejo, "Küba, ABD'nin dünyaya göstermeye çalıştığı gibi hiç izole değil." dedi.

Camejo, "Aksine, sadece (BM) Genel Kurulu'nda değil, Bağlantısızlar Hareketi, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC), G77 ve Çin tarafından da gösterilen uluslararası toplumun desteğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji Ablukası sağlık ve gündelik yaşamı etkiliyor

Camejo, ABD'nin Küba'ya ablukasının son yıllarda yoğunlaştığını ve mevcut yönetim altında daha da güçlendiğini söyledi.

Bunun Küba ekonomisine yılda yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğunu ve günlük yaşam üzerinde "yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu" aktaran Camejo, 29 Ocak'tan bu yana, Rusya'dan gelen bir sevkiyat dışında, Küba'nın neredeyse dört aydır tek bir yakıt sevkiyatı almadığını dile getirdi.

Camejo, enerji altyapısı nedeniyle ülkedeki durumun "kötüleştiğini" ve bunun da halkın uzun süreli elektrik kesintileri çekmesine yol açtığını söyledi.

Söz konusu krizin sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere kamu hizmetlerini zora soktuğunu vurgulayan Camejo, yaklaşık 2 bini çocuk olmak üzere 100 bin civarında hastanın ameliyat ve yaklaşık 40 bin hamile kadının da ultrasona girmeyi beklediğine dikkati çekti.

Camejo, yakıt eksikliğinin soğuk zincirle taşımayı etkilemesi nedeniyle 30 binden fazla çocuğun aşılarının zamanında yapılamadığını ancak bu zorluğa rağmen sistemin "çökmediğini" belirtti.

Küba'nın, enerji sıkıntısını aşmak için yenilenebilir enerji kullanımını genişlettiğini belirten Camejo, bunun da "ABD'nin neden olduğu enerji alanındaki zorlukların üstesinden gelmelerine çok yardımcı olduğunu" ifade etti.

Trump 13 Nisan'da Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.