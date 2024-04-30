Kudüs'te Türk Vatandaşı İsrail Polisini Yaraladıktan Sonra Öldürüldü

Politika

Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisini yaraladıktan sonra öldürüldüğü iddia edildi. Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, olayın bütün boyutlarıyla araştırıldığı öğrenildi.

Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği ve ardından vurularak öldürüldüğü iddia edildi. İddiaların ardından olaya ilişkin açıklama yapan Türk diplomatik kaynaklar, "Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA