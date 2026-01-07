CHP'li meclis üyelerinden CHP İlçe Başkanının kooperatifine veto - Son Dakika
CHP'li meclis üyelerinden CHP İlçe Başkanının kooperatifine veto

07.01.2026 20:42  Güncelleme: 20:49
Kula Belediye Meclisi, Akgün Mahallesi'ndeki belediye mülkiyetindeki taşınmazın Sınırlı Sorumlu Kula Emekçi Kadın Girişimi Kooperatifi'ne bedelsiz tahsisini iptal etti. Karar, CHP'li meclis üyeleri tarafından gündeme getirildi ve oylamada iptal edildi, bu durum parti içindeki tutum farklılıklarını ortaya koydu.

Kula Belediye Meclisi'nde, belediyeye ait bir taşınmazın kooperatife bedelsiz tahsisine ilişkin alınan karar iptal edildi. CHP'li belediye meclis üyelerinin imzasını taşıyan 2025/74 sayılı meclis kararıyla Akgün Mahallesi'nde bulunan belediye mülkiyetindeki taşınmazın, Sınırlı Sorumlu Kula Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne bedelsiz olarak tahsis edilmesine yönelik karar yürürlükten kaldırıldı.

Adem Akar, Mutlu Keskin, Murat Kaynak, Mustafa Gökay, Semra Gündüz, Hilal Çetintaş ve Mahmut Çalık imzalı ek gündem maddesiyle, 2025 yılında alınan bedelsiz tahsis kararının iptali Belediye Meclisi'ne taşındı. Ek gündem maddesi; Cumhur İttifakı Meclis üyeleri, CHP'li Meclis üyeleri ve Bağımsız Meclis üyelerinin kabulüyle gündeme alındı.

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından, söz konusu taşınmazın kooperatife bedelsiz tahsis edilmesine ilişkin karar oy çokluğuyla iptal edildi. Böylece belediyeye ait taşınmazın ücretsiz kullanımına dayanak oluşturan meclis kararı geçerliliğini yitirdi.

İptal edilen tahsisin, CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar'ın başkanlığını yaptığı Sınırlı Sorumlu Kula Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kapsadığı meclis tutanaklarına yansıdı. Alınan iptal kararıyla birlikte, kooperatifin belediyeye ait taşınmazı bedelsiz kullanma hakkı sona erdi.

Bedelsiz tahsis kararının iptal edilmesinin, CHP'li meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi ve mecliste yapılan oylamada kararın kaldırılması, parti içindeki tutum farklılıklarını açık şekilde ortaya koydu. - MANİSA

Kaynak: İHA

