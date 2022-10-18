Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi - Son Dakika
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Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi

18.10.2022 17:26
Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisinde bulundu.

İran ile Ukrayna arasındaki gerilim artıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e İran ile diplomatik ilişkilerin resmen kesilmesi önerisinde bulundu. Kuleba yaptığı açıklamada, "İran insansız hava araçlarının Ukrayna'nın sivil altyapısına verdiği sayısız tahribatı, insanlarımıza verdiği can ve mal kayıpları ve ayrıca İran'ın Rusya'ya silah tedarikinin devam etmesi ihtimaline ilişkin raporların ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisini Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerlendirmesine sundum" ifadelerini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'nın hiçbir zaman İran karşıtı bir tavır almadığını ancak İran'ın Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırganlık suçlarına ortak olduktan sonra Kiev'in çok net ve dürüst bir tavır alacağını sözlerine ekleyerek, "İran Rusya'ya silah tedarik etmeyi bırakırsa, ilişkilerin düzelmesi için tekrar konuşacağız" dedi. - KİEV

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Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Dmitro Kuleb, Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuleba'dan Zelenskiy'e İran ile ilişkilerin kesilmesi önerisi - Son Dakika
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