Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası! - Son Dakika

Diken'de Altan Sancar imzalı habere göre CHP'de, Milet İttifakı'ndaki ortaklarla altı çizilen "Hükümet Sistemi"ne geçiş sürecine uyumlu bürokrat arayışı başladı. Buna göre eski bürokratların referansıyla, "liyakatine güvenilen" isimler aranıyor.

Çalışmayı CHP'nin bürokraside görev almış isimleri koordine ediyor.

Habere göre; bu isimlerden bazılarından özgeçmiş istenirken bazı isimler için ise bu işleme gerek duyulmuyor.

Partililer bu çalışmada belirlenen isimlerin, CHP'lilerden seçilip seçilmediği yönünde kuşku oluşmaması için listelerin 'yeri ve zamanı geldiğinde ortaklarla paylaşılması' fikrine de sıcak bakıyor.

Çalışmaları anlatan CHP'li bir isim, "CHP gelecek ve bürokrasideki herkes gidecek" gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek "Üzerinde çalışılan makamlar ve isimler, siyasi nitelikli memurlar. Yani çalışmalar siyasi otorite ile uyum içinde çalışması gerekenlerin oturduğu makamlardan ibaret." diye konuştu.

Çalışmanın son halini almasındansonra Kılıçdaroğlu'ya paylaşılacağının belirtildiği haberde; ittifaktaki diğer partilerin de benzer hazırlıkları olduğu vurgulandı.