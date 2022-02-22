Üye Girişi
Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası! - Son Dakika

Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!

22.02.2022 13:38
Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!

Diken'de yer alan habere göre; Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasına ilişkin bürokraside de hazırlıklar son hızla devam ediyor. İddiaya göre CHP'de siyaset yapan eski bürokratlar, 'liyakatine güvenilen' bürokratlardan oluşan bir atama listesi hazırladı ve çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Diken'de Altan Sancar imzalı habere göre CHP'de, Milet İttifakı'ndaki ortaklarla altı çizilen "Hükümet Sistemi"ne geçiş sürecine uyumlu bürokrat arayışı başladı. Buna göre eski bürokratların referansıyla, "liyakatine güvenilen" isimler aranıyor.

Çalışmayı CHP'nin bürokraside görev almış isimleri koordine ediyor.

Habere göre; bu isimlerden bazılarından özgeçmiş istenirken bazı isimler için ise bu işleme gerek duyulmuyor.

Partililer bu çalışmada belirlenen isimlerin, CHP'lilerden seçilip seçilmediği yönünde kuşku oluşmaması için listelerin 'yeri ve zamanı geldiğinde ortaklarla paylaşılması' fikrine de sıcak bakıyor.

Çalışmaları anlatan CHP'li bir isim, "CHP gelecek ve bürokrasideki herkes gidecek" gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek "Üzerinde çalışılan makamlar ve isimler, siyasi nitelikli memurlar. Yani çalışmalar siyasi otorite ile uyum içinde çalışması gerekenlerin oturduğu makamlardan ibaret." diye konuştu.

Çalışmanın son halini almasındansonra Kılıçdaroğlu'ya paylaşılacağının belirtildiği haberde; ittifaktaki diğer partilerin de benzer hazırlıkları olduğu vurgulandı.

YORUMLAR
500
Kulis: CHP 'geçiş dönemi' bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası! Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası! 'İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek' diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum! "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!

Cumhuriyet Halk Partisi, Parlamenter Sistem, Millet İttifakı, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulis: CHP 'geçiş dönemi' bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın bu yaptığını kabul edemeyiz
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
12:31 Bergen'e saygı albümü: 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını Gülşen okudu!
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement