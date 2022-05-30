Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti

30.05.2022 17:32
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın Gölpazarı'na ziyarette bulunduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın Gölpazarı'na ziyarette bulunduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Alparslan'ın, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Suer ve İpek Yolu Belediyeleri Birliği'ne bağlı belediye başkanları tarafından kurum önünde karşılandığı belirtildi.

Alparslan'ın daha sonra ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri gezerek yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Hayri Suer, İpek Yolu, Turizm, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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