Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Kayseri\'de kütüphane açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, son 5 yılda 236 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2021 yılında yıkılan halk kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edildi.

Yazgı, açılış töreninde, bilgiye ve bilgelik kaynaklarına yeni kapı açmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugün sadece duvarlarla çevrili bir mekanın açılışını yapmadıklarını ifade eden Yazgı, bu kütüphanenin bilginin ışığını yaymak, merakı beslemek ve toplumun her kesiminden insanlara erişilebilir bir kaynak sunmak için açıldığını belirtti.

Burada bulunan her kitabın bir kapı olduğunu vurgulayan Yazgı, "Bu kapılar aracılığıyla yeni dünyalar keşfedilecek, yeni perspektifler kazanılacak. Burada her yaş grubundan insanlar için faydalı olacak kaynaklar oluşturmaya çalıştık. Çocuklarımızın hayal güçlerini keşfedecek, gençlerimiz için bilgi ve ilham kaynakları oluşturacak, yetişkinlerimiz için de sürekli öğrenmenin değerinin daha fazla takdir edileceği bir yapıyı amaçladık." diye konuştu.

Son 5 yılda 236 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"68 kütüphanenin iyileştirmesini yaptık. Ulaşamadığımız köylere gezici kütüphanelerimizle ulaşma imkanını sağladık. Bunu da 75'e çıkardık. Bunun yanı sıra AVM'lerde, havaalanlarında, garlarda, hatta ve hatta cezaevlerinde kütüphaneler yapıyoruz. Çünkü bilgiye ulaşmak çok önemli. Güvenilir bilgiye ulaşmak çok önemli. Biz bunun farkındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu noktadaki yatırımlarımızı hiçbir şekilde hız kesmeden devam ettireceğiz. Birçok yeni kütüphanenin projesini de hızlı bir şekilde tamamlamak için büyük gayret gösteriyoruz."

Yeşilhisar'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanı'nın yoğun gayretleriyle kütüphaneyi hizmete açacaklarını belirten Yazgı, "AK Partili belediyecilik anlayışında devletiyle, halkıyla, genciyle, yaşlısıyla beraber tüm hizmetlerin bir arada olacağı, gerçek anlamda hizmetin ayağa getirileceği bir sistem için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlerimize en büyük öğüdü oydu. Biz, bilgiye doğru bir şekilde, güvenilir ortamlarda ulaşılması için buradayız." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Yazgı ve katılımcılar hizmete açtıkları kütüphaneyi gezerek, görevlilerden bilgi aldı.