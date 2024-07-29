Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerine tepki gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, Cumhurbaşkanı'nın adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak mazlum coğrafyaların umudu olduğunu belirtti.

29.07.2024 15:52
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanı'mızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak mazlum coğrafyaların ümidi olmuş ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf edilen "yakışıksız ifadeleri" şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanı'mızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak mazlum coğrafyaların ümidi olmuş ve olmaya devam edecektir. Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

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