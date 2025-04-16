Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy\'un Roma Ziyareti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında gittiği İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Turizm Bakanı Sayın Daniela Santanchè ve İtalya Kültür Bakanı Sayın Alessandro Giuli ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde; karşılıklı turist hareketliliğinin artırılması, ortak tanıtım çalışmaları ve kültürel mirasın korunmasına yönelik somut iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ni ziyaret ettik, ardından Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Albayrak Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Medeniyetimizin estetik mirasını yansıtan bu seçkin koleksiyonun Roma'da sanatseverlerle buluşması, kültürel tanıtım çalışmalarımız açısından anlamlı bir örnek teşkil etmektedir. Kültürel diplomasi aracılığıyla medeniyetimizin evrensel değerlerini uluslararası alanda daha görünür kılmayı, köklü mirasımızı ve sanat anlayışımızı dünyanın dört bir yanında tanıtmayı sürdüreceğiz" dedi.