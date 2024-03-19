Kültür ve Turizm Bakanı Malatya Valisi\'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Valilik önünde çiçekle karşılandı, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Ersoy, daha sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve diğer ilgililer de hazır bulundu.
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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında yapılan aramalarda, 6 bin 54 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin litre motorin ve birçok kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Afyonkarahisar'da, Sinanpaşa ilçesinde yapılan bir araç kontrolünde Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Kontrolde bulunan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, projelerini tanıttı ve ilk 100 günde öncelikli ele alınacak konuları açıkladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, vatandaşlarla buluşarak yapılan hizmetleri anlatıyor ve gelecek projeleri hakkında bilgi veriyor. Togar, aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda şehitleri anarak, insanlara olan sevgi ve bağlılıklarını vurguluyor.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Karabük'e hizmet etme sözü verdi. Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, örgüt mensupları yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde oturma eylemi başlatacak.
Karaisalı Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda şehitleri rahmet ve minnetle andı. Programda şehitler için dua edildi. İftara, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Tatbikat, Isparta'daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda eş zamanlı olarak icra edildi.
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