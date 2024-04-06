Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı'nın dünya haberciliğindeki önemini vurguladı

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de güvenilir haberciliğin öncüsü olan Anadolu Ajansı'nın yüzyılı aşkın geçmişiyle dünya haberciliğinin en önemli kaynaklarından olduğunu ifade etti.

Ersoy, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de güvenilir haberciliğin öncüsü olan Anadolu Ajansımız yüzyılı aşkın geçmişiyle dünya haberciliğinin de en önemli kaynaklarındandır. Ülkemizin dünyaya ulaşan sesi olarak görevini büyük bir özveriyle sürdüren Anadolu Ajansı geçmişten günümüze habercilik mesleğinin de adeta fabrikası olmuştur. Ajansımızın 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında büyük bir aşkla görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."