Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri - Son Dakika
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Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, turist sayısının her yıl arttığını ve şehrin tanıtımına önem verdiklerini söyledi. Ersoy, Antalya'nın turizm potansiyelini daha da yükseltmek için çalışacaklarını ifade etti.

08.03.2024 18:55  Güncelleme: 18:58
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Bunu biz değil her yıl 16 milyondan fazla turist söylüyor, tatil için şehrimize geliyor. Büyük bölümü defalarca geliyor. 20-30-40 kere gelen turistlerimiz var." dedi.

Ersoy, Kepez ilçesinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü kutlayan Ersoy, iş dünyasında daha fazla kadınları görmek istediklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hakan Tütüncü'nün, Kepez Belediye Başkanlığı için Rıza Sümer'in aday gösterildiğini dile getiren Ersoy, her iki aday için destek istedi.

Antalya'nın sorunlarını yakından takip ettiklerini, son 5 yılda ötelenen çok sayıda sorun olduğunu belirten Ersoy, doğru planlama ve programlama ile el ele, omuz omuza vererek tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Antalya'nın dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

"Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bunu biz değil her yıl 16 milyondan fazla turist söylüyor, tatil için şehrimize geliyor. Büyük bölümü defalarca geliyor. 20-30-40 kere gelen turistlerimiz var. Önemli olan yurt dışındaki turistlerin bile takdir ettiği bu şehrimizi çok daha gıpta edilen, herkesin gelmek için hedef ettiği, belirlediği, istediği bir şehir haline getirmek."

İngiltere'de uluslararası bir dergide en çok ziyaret edilen şehirler arasında Antalya'nın 4'üncü sırada yer aldığını dile getiren Ersoy, "Tanıtım noktasında son 5 yılda çok güzel işler yapıyoruz, farkındalık oluşması açısından şimdi ihtiyaçları da hızlı bir şekilde karşılarsak Antalya'mız inşallah ilk sıralara doğru yükselecektir." diye konuştu.

Ersoy, toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri - Son Dakika

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