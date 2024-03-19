Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bütün hasarlarımız telafi edilip şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
Bakan Ersoy, İkizce bölgesinde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te çok büyük bir afet yaşandığını, Malatya'da 1256 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Malatya'nın, Selçuklu'nun daha sonra Osmanlı'nın çok önemli bir şehri olduğunu, bugünse Cumhuriyet döneminin en önemli kentlerinden biri haline geldiğini kaydeden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:
"Bu yaşadığımız felaketten sonra ben 6 Şubat günü sabah 09.00'da buraya geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından buranın koordinatör bakanı olarak atandım. Altı ay boyunca mesaimin çok büyük bir kısmını burada geçirdim. Şimdi de her fırsatta Malatya'ya geliyorum. O dönemler çok zor dönemlerdi. Ama sizlerle omuz omuza vererek, el ele vererek, kalp kalbe vererek o günlerden bugünlere erişebildik. Şimdi artık yaraların hızla sarılma zamanı. Biliyorsunuz geçen ay ilk konut kura çekimleri yapıldı. 6 bin 182 konutun kurası çekildi. Bugün de sizlerin huzurunda, noter huzurunda 1700 konutumuzun kurası çekilecek. 18 bine yakın inşaatımız hızla devam ediyor. Onları da inşallah peyderpey birkaç ay içinde sırası geldikçe kuraları çekilerek teslim süreçlerini başlatacağız."
Devletin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştığını vurgulayan Ersoy, "Bütün hasarlarımız telafi edilip şehirlerimiz eski günlerine dönene kadar bütün kaynaklarımızla deprem bölgelerini desteklemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız her fırsatta dile getiriyor. Öncelikli olarak deprem bölgelerimizin hasarlarının telafisi, şehirlerimizin tekrar eski günlerine dönmesi için gerekenlerin yapılması için seferber olacağız, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Kütüphane inşaatlarına hız verildi
Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar birçok konutun da teslimiyle başta Malatya olmak üzere depremde ağır hasar almış şehirlerin tamamının eski güzel günlerine tekrar erişeceğini dile getirdi.
Bakanlık olarak kültür varlıklarının yeniden ihyası başta olmak üzere tescilli yapıların restorasyonu, renovasyonu, müzelerin, kütüphanelerin yeniden ihyasıyla deprem konut bölgelerindeki yeni kütüphane inşaatlarına hız verdiklerini anlatan Ersoy, "İnşallah onları da çok kısa bir sürede öncelikli olarak bu bölgeleri tamamlayıp sizlerin kullanımına açacağız. Bugün 1700 tane hak sahibinin kuraları çekilecek. Kurada şanslı olanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ama merak etmeyin. Kalan konutlarınızı da hızlı bir şekilde tamamlayacağız ve onları da hak sahiplerine eriştireceğiz." diye konuştu.
Ersoy, Arapgir ilçesinde kurada ismi çıkan ilk 5 afetzedenin isimlerini okuyarak kürsüye davet etti.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı da kentte binaların yükselmesiyle birlikte morallerin de yerine geldiğini söyledi.
Deprem konutlarının yanı sıra çarşı merkezinde de iş yeri ve konutların yapıldığını aktaran Yazıcı, devletin gücü milletin hayırseverliğiyle daha iyi duruma geldiklerini ifade etti.
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