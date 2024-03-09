Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı için taziye mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü sinema oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı Kayhan Yıldızoğlu. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının hızla arttığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin adaylarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Program sırasında yaşanan tartışmanın ardından Özdağ, konuşmasını yaparak cumhuriyeti savundu ve belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine sert tepki göstererek, 'Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez.' dedi.
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