Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı için taziye mesajı yayımladı

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü sinema oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı Kayhan Yıldızoğlu. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA