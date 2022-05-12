Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Bakan Ersoy'un tatil köyü projesine onay çıktı: 25 bin metrekarelik orman arazisi de dahil edilecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Ersoy'un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirketinin Türkbükü'nde yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi.

BirGün'den Bilal Çelik'in haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ait Ersoy Otelcilik, Bodrum Hilton Türkbükü Otel'i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Holding'in bir şirketi olan ISR Turizm'i satın aldı. Satın alınan ISR Holding'in ismini MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirdi.

25 DÖNÜMLÜK ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Şirketin devriyle otel satın alındıktan sonra yıkıp yerine 5 yıldızlı tatil köyü yapılması kararı alındı. Bakan Ersoy'un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirket, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat etti. Orman vasfındaki hazine arazilerini tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, gereken onayı verdi. Bakan Ersoy'un başında olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı, yine Ersoy'un yönetimindeki şirkete 25 dönümlük hazine arazisini tahsis etmiş oldu.

ÇED DOSYASINA GÖRE OTEL İNŞAATINDA SONA GELİNDİ

Proje tanıtım dosyasındaki bilgilere göre; işlemlerin ardından 3 milyar 678 milyon lira tutarındaki 5 yıldızlı dev tatil köyü projesi için ÇED süreci başlatılırken, verilen ön onayla birlikte 307 oda ve 870 yataklı tesisin önünde engel de kalmadı. Diğer yandan, internet üzerinde 2022 yazında hizmete açılacağı duyurulan ve tanıtımları aylar önce başlayan turizm yatırımı için hazırlanan ÇED dosyasındaki görsellerde otel inşaatında ise sona gelindiği ortaya çıktı.