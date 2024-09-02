Politika

Kurnaz: "İlkadım Belediyesi 'borçsuz bir belediye' haline gelecek"

İlkadım Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

SAMSUN - Meclis toplantısında konuşan Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi inşallah önümüzdeki kısa bir dönemde borçsuz bir belediye haline gelecek" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. 1'i gündem dışı toplam 6 maddenin görüşüldüğü toplantıda "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe yoluyla iş makinesi-araçları alımı" maddesi ile "Karasamsun Mahallesi Spor Parkı'nın adının Karasamsun Mahallesi Alparslan Türkeş Spor Parkı" maddesi komisyonlara havale edilmeden mecliste görüşülerek karara bağlandı.

"İlkadım Belediyesi kısa bir dönemde borçsuz bir belediye haline gelecek"

Belediyeye ait Gazi İmar Şirketi ile belediyeye ait olan vergi ve SGK borçlarını ödemek adına gündeme gelen 'mahsuplaşma' maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan İhsan Kurnaz, belirledikleri arazilerin verilmesi ile İlkadım Belediyesi'nin yakın zamanda borçsuz bir belediye olacağına dikkat çekerek, "Belediyemizin SGK'ya yaklaşık 358 milyon TL borcu var. Gecikme zamları bunun içinde. Yaklaşık 140-150 milyon TL'lik kısmını ödüyoruz. Nasıl ödüyoruz? 7440 sayılı Yasa dediğimiz 2022 yılında çıkan, yapılandırma kapsamında 2027'ye kadar devam eden taksitler halinde ödüyoruz. Bizim dönemimize kadar 3 ya da 4 taksit ödenmiş idi. Şubat ve Mart ayındaki taksitler ödenmedi. Ama senede 3 taksit, 2 taksit ödememe imkanımız olduğu için Allah'tan bozulmadı. Biz bunu ödemeye devam edeceğiz. Yani bu yapılandırmayı 2 milyon 800 bin TL şeklinde Nisan ayına kadar ödemeye devam edeceğiz. Ancak 1 Ocak 2023 hatta Aralık 2022 dahil bugüne kadar olan borçlarımızı bunun da tutarı yaklaşık 200 milyon civarında Gazi İmar İnşaat Şirketimiz ve belediyemizin. Ağırlıklı çoğunluğu şirketimizin yaklaşık 190 küsur milyon TL. Belediyemizin de yaklaşık 8-9-10 milyon TL civarında ama her geçen gün zamlanıyor. Bunu bir takas yöntemiyle, yani arsa vererek gerekli görüşmeleri yapmıştım. Bu borçlarımızı kapatacağız. 2 nedenle. Bir, şirketimizin SGK vergi borcu yok. Çok şükür onlara bir 17 milyon TL vardı, onu mahsup ettik. Vergi dairesine borcumuz yok. Ancak SGK'ya borcumuz olduğundan dolayı birçok yapmamız gereken işleri yapamıyoruz. Bu birinci yönü. İkincisi yaklaşık 7 milyon TL aylık gecikme zammı yiyoruz. Bu borç arttıkça zam artmaya devam ediyor. Bundan sonra şu takas işlemini de gerçekleştirdikten sonra ne vergi dairesine ne SGK'ya borcumuz olsun. Cari ödemelerimizi de her ay yapalım. Bu mahsuplaşmadan sonra ve borçsuz bir belediye demiştik ya ilk meclisimizde İlkadım Belediyesi inşallah önümüzdeki kısa bir dönemde borçsuz bir belediye haline gelecek inşallah. Hep birlikte bunu başaracağız. Arsaları belirledik. Bunları komisyona havale edeceğiz. Komisyonla görüşülecek. Bunları hızlı bir şekilde takasla kullanacağız" diye konuştu.

İlkadım Belediye Misafirhanesi ve Refakatçi Evi ücret tarifesi

Mecliste ayrıca, İlkadım Belediyesi Refakatçi Evi'nin adının İlkadım Belediye Misafirhanesi ve Refakatçi Evi olarak değiştirilmesi ile ismi değiştirilen taşınmazda uygulanacak ücret tarifesi de ortak komisyona havale edildi. Komisyona sevk edilen ücret tarifesi şu şekilde:

"2 yataklı oda kişi başı bin TL, 2 yataklı oda 2 kişi bin 700 TL, 2 yataklı oda tek kişi sivil bin 250 TL, 2 yataklı oda 2 kişi sivil 2 bin TL, duble yataklı oda kamu bin 400 TL, duble yataklı oda sivil bin 800 TL, kahvaltı ücreti kişi başı 100 TL, 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz, 6-18 yaş çocuklar yüzde 30 indirimli ve engelliler, şehitlerin birinci derece yakınları ile emeklilere yüzde 30 indirimli olarak uygulanacak."