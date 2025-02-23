Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı - Son Dakika
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Politika

Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

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AK Parti'nin yeni MKYK listesinde İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu da yer aldı.

23.02.2025 13:36  Güncelleme: 13:53
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AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partiyi 2028 seçimlerine hazırlayacak yeni vitrin belirleniyor. Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delege oy kullanacak. Kongrede AK Parti'nin yeni MKYK listesi de belli oldu. Listede sürpriz isimler yer aldı.

KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ'NİN A TAKIMI'NDA

İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti'nin Ankara İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zorlu'nun rozetini bizzat takmıştı. Zorlu AK Parti'nin yeni MKYK listesine 37'nci sıradan girdi.

Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

AKŞENER'E YAKIN 5 ESKİ İYİ PARTİLİ LİSTEDE

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın 5 eski İYİ Parti milletvekilinin AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer alması dikkat çekti. Dursun Ataş, Nebi Hatipoğlu, Ünal Karaman, Kürşad Zorlu ve Seyithan İzsiz yeni MKYK listesine girdi.

Kürşad Zorlu, AK Parti\'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

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Son Dakika Politika Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • muhsin Şahin:
    Daha düne kadar hükumeti olumsuz eleştiren bu zat şimdi rozetini takıyor, siyasetin özeti bu işte, sakın akrabalarinizla ve arkadaslarinizla siyaset yüzünden tartışmayın... 25 0 Yanıtla
  • Emre özenç:
    İyi Parti'nin oylariyla Akp MYK si.Turkiyedeki siyasetin rezilliğinin halı bu.Myk ya gir demişler girmiş syn Zorlu konuş derlerse de konuşacak ne zaman izin verirlerse 8 0 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    nereden nereye 7 0 Yanıtla
  • 16bjk Özgür:
    kimin oylarıyla koltuk değiştirşyorsunuz bu ülkede siyasetin özeti çıkar ve menfaat 6 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    boş adam 5 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    Ana sloganı "Adında AK, Işığında zam, 7 okunda yedi mutahit dininde para imanından Zarrab olan işine gelmeyince kaldirildik diyen kendilerine gören cikan olmayınca birkereden birşey olmaz diyen ak zihniyet 4 0 Yanıtla
  • Murat Karakütük:
    Şerefsizin önde gideni daha düne kadar akp yi eleştir sonra o partiye katil bir sonraki seçimde o seçmenin karşısına nasıl çıkacaksın 0 0 Yanıtla
  • Tarık:
    Adam. 0 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    engin Polat sinerji gurubu,Sibel Kekilli halkla ilişkiler,aydın aydın hayvan hakları, kuşum aydın hava yolları, Fatih Ürek yemek kürek işleri bunlar yok listede 0 0 Yanıtla
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