AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırklareli'nde partililerle bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Zorlu'yu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile partililer karşıladı.
Sarıçam ve Dağtaş, çalışmaları hakkında Zorlu'ya bilgi verdi.
Zorlu, ardından partililerle sohbet etti.
Son Dakika › Politika › Kürşad Zorlu, Kırklareli'nde Partililerle Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?