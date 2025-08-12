Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm Çağrısı

12.08.2025 14:41
DEM Parti, barış süreci için hukuksal güvencelerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Komisyon, sürecin hukuksal teminatı ve süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini sağlamalıdır. Sürecin taraflarının, demokratik siyasete ve toplumsal yaşama katılım kanallarının açılması ve en nihayetinde barışın hukuksal güvenceye kavuşması için çaba içerisinde olmalıdır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 3'üncü toplantısını gerçekleştireceğini hatırlatarak, "Biz DEM Parti olarak, komisyonun kurulmuş ve yola çıkmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik her samimi girişim, Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Biz de bu sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi için üzerimize düşen bütün sorumluluğu canla başla ortaya koymaya hazırız ve bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'HERKESİN ELİNDEN GELEN ÇABAYI SARF ETMESİ GEREKİYOR'

Barışın toplumsallaşması için komisyon çalışmalarının önemine dikkat çeken Koçyiğit, "Komisyonun bugünkü gündeminin isabetli olduğunu düşünüyoruz. Akademisyenlerin, baroların, hak örgütlerinin, ilgili bütün kurumların; Kürt sorununun demokratik barışına dair sözü olan, çözüm önerisi olan herkesin dinlenmesi, demokratik katılım mekanizmalarının genişlemesi ve sürecin toplumsallaşması açısından hayati bir önemde. Biz bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söylemek isteriz. O anlamıyla Meclis çatısı altında olmak üzere sürecin toplumsallaşması için başka zeminlerde de herkesin elinden gelen çabayı sarf etmesi gerekiyor. Fakat burada ayırt edici bir noktanın da altını çizmemiz gerekiyor. Sonuç itibarıyla bu saatten sonra tespit yerine çözüm, acıları yarıştırmak yerine ortak geleceği inşa etmeyi gündemleştirmeli ve buna odaklanmalıyız. Tabii ki komisyon yol haritasını oluşturacak ve pratik bir süreci önüne koyacak. Bugün muhtemelen ekim ayına kadar olan takvimi birlikte tartışıp, konuşma imkanı bulacağız. Ancak komisyona dair partimizin görüşlerini de ifade etmek isterim. En önemlisi bu komisyon, sürecin hukuksal teminatı ve süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini sağlamalıdır. Sürecin taraflarının, demokratik siyasete ve toplumsal yaşama katılım kanallarının açılması ve en nihayetinde barışın hukuksal güvenceye kavuşması için çaba içerisinde olmalıdır. Çatışmalı dönemin antidemokratik bütün yasal mevzuatlarının barış dönemine uygun bir demokratik niteliğe kavuşması için demokratik dönüşüm çalışmalarının başlatılması çok önemli bir ihtiyaçtır. Sorunun siyasal nedenlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınması ve bu minvalde atılacak demokratik çözüm adımlarının kapsayıcı olması gerekiyor. Barışın önce dilde başlayacağı gerçeğinden hareketle barış ve çözüm dilinin her yere sirayet etmesi için teşvik edici bir rolü olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

