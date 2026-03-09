Kürtlerin Mücadelesi ve Ulusal Birlik Vurgusu - Son Dakika
Kürtlerin Mücadelesi ve Ulusal Birlik Vurgusu

09.03.2026 13:42
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kürtlerin hak mücadelesini ve ulusal birliği savundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler, hakları ve hukukları ret ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun ile 2025 Nevruz deklarasyonu için Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta açıklamalarda bulundu.

'ÇATIŞMANIN GÖBEĞİNDE KÜRTLER BULUNUYOR'

Bakırhan, "Hemen yanı başımızda savaşlar, katliamlar ve çatışmalar devam ediyor. Tam da çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor, Kürt coğrafyası bulunuyor. Dün Irak'ta çatışma olurken, Kürtler gündemdi. Suriye'de çatışma olurken, Kürtler gündemdi. Bugün İran'da da Kürtler gündemdi. Ama bu sefer Kürtleri yalan yanlış tartışıyorlar. Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler, hakları ve hukukları ret ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar" dedi.

'UYANIK OLMALIYIZ'

Bakırhan, "Bugün sahada bulunan o hegemonik ve emperyal güçler yokken de Kürtler sahadaydı. İran'da günümüze kadar Kürtler dilini, kültürünün ve statüsünün mücadelesini yürütüyordu. Bugün de Kürtler özellikle bu nevruz günlerinde bulunduğumuz bu süreçte kendi ulusal birliklerini sağlayarak, bulundukları her ülkede demokratik hak ve özgürlüklerini almanın mücadelesini yürütüyorlar, yürütecekler. Herkes çok iyi bilsin ki Kirmanşah neyse Hevler odur. Süleymaniye neyse Kamışlı, Kobani odur. Kobani neyse Amed, Kars, Siirt odur. Bizler hiçbir dönem olmadığı kadar uyanık olmalıyız. Orta Doğu'daki gelişmeleri yakinen takip etmeliyiz. Bugün Orta Doğu'da bizim kaderimizin belirlendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ne masa başlarında kandırılacağız ne de hegemonik ve emperyal güçlerin kalkanı olup, daha sonra bir kenara atılıp unutulacağız. Bu Nevruz'un, Orta Doğu'da yaşayan Kürtlerin barışına, demokrasisine, özgürlüğüne, statüsüne, kavuştuğu bir Nevruz olmasını diliyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

14:57
14:35
14:20
14:02
13:56
13:46
