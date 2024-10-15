Kurtulmuş, Cenevre\'de Acarsoy ile Görüştü

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. - CENEVRE