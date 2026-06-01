Kurtulmuş: CHP Sorunu İç Dinamikleri ile Çözmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin istinafın CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararını ve sonrasında yaşananları sorması üzerine Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını vurguladı.

Meclis Başkanlığının tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bunun Meclis kurulduğundan beri böyle olduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı kendilerine ulaştığında gereğini yaptıklarını belirten Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldıklarını söyledi.

Hemen arkasından CHP Grubundan gelen CHP Grubunun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettiklerini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir."

Bir gazetecinin yazıyı ne zaman göndereceklerini sorması üzerine Kurtulmuş, yazıyı en kısa sürede CHP Genel Başkanlığına göndereceklerini ifade etti.

Yarın CHP Grup Toplantısı yapılacağına yönelik CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, Meclis'te 6 siyasi parti grubunun olduğunu, hiçbir siyasi partinin Meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Dolayısıyla Meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, 'Hayır, öyle değil şöyle yap' diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür." diye konuştu.

Özgür Özel'in grup toplantısı yapması halinde TBMM TV'nin grup toplantısını yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa TBMM TV'nin her grubu yayınladığını söyledi.

"Bunun usulüne uygun olup olmadığıyla ilgili denetimi yapacak olan yine Meclis Başkanlığı değil mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yazı yazıldı." yanıtını verdi.

"Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım"

Bir gazetecinin Terörsüz Türkiye sürecini hatırlatarak, "Pervin Buldan açıkladı, böyle bir yasal düzenleme sürecinde bu bölünmüşlüğün Meclis'e bir yansıması olacağına dönük bir endişeniz var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli, milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Biz komisyon çalışmalarını yaptık ama Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı olarak hassasiyetle şuna çok dikkat ettim: Tüm siyasi partilerin, komisyonda fikirlerini açıkça beyan etmesine olağanüstü gayret sarf ettik, çok büyük emek verdik. Çok da kolay olmadı. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek lazım. Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım." dedi.

Bir gazetecinin yeni anayasaya yönelik sorusu üzerine Kurtulmuş, anayasa meselesini Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olarak gördüğünü vurguladı. Kurtulmuş, "Bu Meclis'in önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkanı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir partinin tek başına anayasa yapma gücü yok. Bu müzakereye açık bir siyasi konum demektir. Nihayetinde herkesin bir ideal anayasa fikri vardır. Ama olabilecekler konusunda, komisyon çalışmasında da olduğu gibi bir uzlaşma zemini bence anayasa yapım sürecinde de ortaya çıkabilir. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin." diye konuştu.

"Süre yeterli mi?" sorusuna, "yeterli" yanıtını veren Kurtulmuş, bir gazetecinin "Her an seçim gibi konular da konuşulduğu için söylüyorum." demesi üzerine Kurtulmuş, "Şu anda seçime daha çok vakit var. Sürenin yeterli olduğu kanaatindeyim." dedi.

Bir gazetecinin "Anayasayla alakalı mutabakat zemini oluşabileceğine dair bir sinyal alıyor musunuz?" sorusuna Kurtulmuş, "Bu parlamento, anayasa yapma bakımından olumlu bir havaya sahipken ve açıkçası komisyon çalışmasında da çok önemli bir deneyimi ortaya koymuşken eğer yeni anayasa yapmazsa millet, uzun süre yeni anayasa lafına kulak vermez." ifadesini kullandı.

"Bu söylediğiniz DEM Parti'nin olumlu adım atmış olmasıyla alakalı mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ben genel konuşuyorum, her partinin tabii ki kendi rezervleri var, her partinin kırmızı çizgileri var. Ama nihayetinde siyaset şöyle bir şey değil, 'Benim zihnimde ideal bir dünya var, bunu gerçekleştireceğim.' Yapamazsınız, demokrasinin gücü tam da burada. Neyin yapılmasına ortam elverişliyse ve makul çoğunluk neye onay veriyorsa o olur. Ben anayasa çerçevesinin de bu makul çoğunluğun onayı ve siyasetin müsaade ettiği alanlardaki müzakerelerle sonuç alınabileceğini düşünüyorum."