TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.
Bakırhan ve Hatimoğulları'nın Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, DEM Parti Eş Başkanlarıyla Görüştü - Son Dakika
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